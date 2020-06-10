Названа дата досрочных выборов главы Коми

Досрочные выборы главы в Коми состоятся 13 сентября 2020 года. Дату озвучили на заседании, которое в эти минуты проходит в Госсовете Коми.

Напомним, что 2 апреля Сергей Гапликов ушел с поста главы региона. Возникла необходимость выбрать нового руководителя региона. По мнению парламентариев, воскресенье, 13 сентября, идеально подходит для этого важного мероприятия.

Участвовать в выборах могут и самовыдвиженцы, и кандидаты от партий. Самовыдвиженцы должны собрать подписи для участия (1% от числа избирателей — это 6614 человек). И самовыдвиженцы, и партийные кандидаты должны еще преодолеть муниципальный фильтр - собрать подписи депутатов советов муниципальных образований городского и поселенческого уровня, а также избранных глав муниципалитетов. Если кандидаты заручатся поддержкой в 15 из 20 районов Коми, то им включат зеленый свет для участия в выборах.

Кроме всего прочего, кандидат на должность главы должен финансировать свою кампанию из собственного избирательного фонда. Он может формироваться из трех источников: свои средства (не более 50 млн), средства партии (не более 50 млн), средства благотворителей (не более 3 млн от физ. лица, не более 6 млн от юр.лица). Предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата на должность главы — 50 млн рублей.

Таким образом, с сегодняшнего дня избирательная кампания считается открытой. Избирком уже готов принимать заявления и документы от претендентов. Напомним, о желании бороться за высокую должность заявляли врио главы Коми Владимир Уйба и депутат Госсовета Олег Михайлов.

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