Чем запомнился Сергей Гапликов на посту губернатора Коми

Сегодня Сергей Гапликов объявил, что складывает полномочия главы республики. Жителям Коми этот губернатор запомнится надолго, как минимум, своей коронной фразой про то, что жители региона при его правлении станут жить как в Европе (которую он часто посещал, будучи главой). Чем ещё удивлял экс-глава наш регион - в подборке «КП».

Фраза-ассоциация

1 декабря 2015 года Сергей Гапликов на встрече с будущими подчиненными произнес фразу, с которой его после стали ассоциировать.

— Я заколебаю вас всех, но вы будете жить лучше, чем в Европе. И пока я этого не добьюсь, будете меня терпеть. Пока дальше будете тянуть, дольше буду вас гонять. Чтобы все понимали: не собираюсь я никуда уезжать. Я собираюсь здесь жить, работать, развивать. Но хочу добиваться результата вместе с вами. Чтобы мы все вместе двигались вперед, — сказал он.

Между тем, сегодня экс-глава в видеобращении извинялся за нереализованные планы.

"Кузь нэм да бур душ"

В верности Республике Коми Сергей Гапликов клялся на коми языке. Аккуратно и старательно произнося, но все-таки путая согласования и ударения и ошибаясь в произношении нашей знаменитой буквы "ӧ", Сергей Анатольевич почти всё выговорил.

В памяти коми народа останется его оговорка в должности врио: вместо фразы "кузь нэм да бур шуд" (долголетия и счастья) он сказал "кузь нэм да... бур душ", которая разошлась по сети различными мэмами. Правда, многие отмечали, что подобные старания и стремление быть ближе к коренному этносу, очень милы.

Ближе к народу

Врио главы Коми Сергей Гапликов танцует (2016 год).

Когда Сергей Гапликов был ещё только врио главы, он выделился раскрепощенными танцами на сцене во время студенческого праздника. Тогда чиновник пустился в пляс в окружении девушек.

Пользователи оценили танцы врио главы по-разному: кто-то восхитился непринужденностью движений, а кто-то осудил за неподобающее для должностного лица поведение. Снимок сделал фотограф "БНК".

Дальше от народа

Видимо, начитавшись негативных комментариев, Сергей Гапликов решил держать лицо. Во время рождественской службы в Свято-Вознесенском храме города он стоял не рядом с прихожанами, а за ограждением.

В ответ - тонны негодующих комментариев. Некоторые стали стыдить Сергея Гапликова за этот поступок, напоминая о том, что Владимир Путин во время службы обычных людей не чурается.

Сергей Гапликов старался быть ближе к народу

Попытка № 2

Не понимая, чего от него хотят люди, Сергей Гапликов предпринял еще одну попытку сблизиться и вытащил всех чиновников на республиканский субботник по уборке снега в республике зимой. В самый разгар непогоды и снегопада. Главы муниципалитетов и депутаты перекладывали снег из одного сугроба в другой, махали лопатами наравне с другими людьми и вызванными на эту безусловно важную в северной республике работу чиновниками и бюджетниками.

Сам врио главы решил личным примером показать, как надо убирать снег. Он почистил дорожки у ветерана труда Елизаветы Новоселовой в Койгородке. Она в благодарность Сергея Гапликова напоила чаем.

Школа в Орбите будет скучать по экс-губернатору

Строим-построим

Негатива к репутации Сергея Гапликова добавляла злополучная школа-долгострой в сыктывкарском микрорайоне Орбита.

О начале строительства объявили в 2016 году. Тогда никто не подозревал, во что выльется этот проект. Со строительства сбежали два подрядчика, третьему вовремя сдать стройку помешала погода. Недострой однажды даже освящал Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Возведение еще не завершено, но вроде бы конец уже близок. Сергею Гапликову чуть-чуть не хватило времени, чтобы увидеть школу, которая стала для него головной болью на четыре года.

Экс-губернатор, семья Щукиных и злополучный термос

Сюрприз не удался

В 2017 году тогда еще глава Минобраза Коми Наталья Михальченкова от имени Сергея Гапликова вручила многодетной семье Щукиных за победу в конкурсе "Семья года"... простой металлический термос. Сюрприз, за которым семейство поехало за свой счет, не удался. Разочарование накрыло всю республику. Главе региона тогда пришлось выцарапывать народное прощение и добавить к термосу путевку в санаторий.

Передача стала бомбой, которая вызвала взрыв шуток

Коми халифат

В 2018 году Сергей Гапликов подкинул новый повод для порции шуток и мемов в свой адрес. Тогда он снялся в роли арабского шейха в телепередаче «Четыре свадьбы» телеканала «Пятница».

- Его пригласили близкие друзья. Съемка велась около года назад, - уточнили тогда в администрации главы Коми.

Больше, больше эмоций!

В феврале прошлого года Сергей Гапликов отличился ещё раз. В сети распространилось видео, на котором экс-губернатор сообщает священнослужителю Питириму о победе наших спортсменов. Сборная России обыграла сборную Швеции на Чемпионате мира по бенди со счетом 6:5.

Сергей Гапликов поделился радостью победы России на ЧМ по бенди.

Эмоции у тогда ещё губернатора просто искрили. Он кричал от счастья.

Конечно, руководство Сергея Гапликова останется в памяти жителей республики благодаря его незабываемой харизматичности.

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