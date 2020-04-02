И.о. главы Коми стал замминистра здравоохранения Владимир Уйба
Временно исполняющим обязанности главы Республики Коми стал заместитель министра здравоохранения России Владимир Уйба. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Как сообщалось ранее, глава Коми Сергей Гапликов объявил о сложении полномочий в видеообращении. Сделал он это в один день с экс-губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Гапликов рассказал, что принял такое решение после долгих и серьезных размышлений. Он поблагодарил жителей Коми и президента России Владимира Путина, а также попросил прощения за невыполненные объекты. Глава региона выразил уверенность в том, что заложенный им фундамент поможет будущему руководству республики. Сообщалось также что исполняющим обязанности главы Коми может стать заместитель министра здравоохранения России Владимир Уйба.
Гапликов подал заявление о досрочном прекращении полномочий, и президент принял его отставку по собственному желанию.
– Назначить Уйбу Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Коми, – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
Этот документ вступает в силу со дня его подписания.
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ИСТОЧНИК KP.RU