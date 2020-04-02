2020-04-02T19:11:44+03:00
Общество

И.о. главы Коми стал замминистра здравоохранения Владимир Уйба

Президент принял отставку Гапликова
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Фото: пресс-служба Минздрава РоссииФото: пресс-служба Минздрава России
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Временно исполняющим обязанности главы Республики Коми стал заместитель министра здравоохранения России Владимир Уйба. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, глава Коми Сергей Гапликов объявил о сложении полномочий в видеообращении. Сделал он это в один день с экс-губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Гапликов рассказал, что принял такое решение после долгих и серьезных размышлений. Он поблагодарил жителей Коми и президента России Владимира Путина, а также попросил прощения за невыполненные объекты. Глава региона выразил уверенность в том, что заложенный им фундамент поможет будущему руководству республики. Сообщалось также что исполняющим обязанности главы Коми может стать заместитель министра здравоохранения России Владимир Уйба.

Гапликов подал заявление о досрочном прекращении полномочий, и президент принял его отставку по собственному желанию.

– Назначить Уйбу Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Коми, – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Этот документ вступает в силу со дня его подписания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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