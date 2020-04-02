Преемником Гапликова может стать замминистра здравоохранения РФ
Временно исполняющим обязанности Главы Коми может быть назначен заместитель министра здравоохранения России Владимир Уйба. Об этом пишет «Красное знамя» со ссылкой на источник, близкий к федеральным структурам власти.
Как сообщалось ранее, глава Коми Сергей Гапликов объявил о сложении полномочий в видеообращении. Сделал он это в один день с экс-губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Гапликов рассказал, что принял такое решение после долгих и серьезных размышлений. Он поблагодарил жителей Коми и президента России Владимира Путина, а также попросил прощения за невыполненные объекты. Глава региона выразил уверенность в том, что заложенный им фундамент поможет будущему руководству республики.
Исполняющим обязанности главы Коми может стать замглавы федерального Минздрава. Он занимает эту должность с 22 января 2020 года. С конца 2004 года Уйба руководил Федеральным медико-биологическим агентством. Замминистра – заслуженный врач России и лауреат двух премий федерального правительства. Женат, воспитывает пятерых детей.
ИСТОЧНИК KP.RU