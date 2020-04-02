2020-04-02T18:31:28+03:00
Общество

Преемником Гапликова может стать замминистра здравоохранения РФ

Глава Коми объявил о сложении полномочий
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Ранее Владимир Уйба руководил Федеральным медико-биологическим агентствомРанее Владимир Уйба руководил Федеральным медико-биологическим агентствомФото: Леонид ВАЛЕЕВ
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Временно исполняющим обязанности Главы Коми может быть назначен заместитель министра здравоохранения России Владимир Уйба. Об этом пишет «Красное знамя» со ссылкой на источник, близкий к федеральным структурам власти.

Как сообщалось ранее, глава Коми Сергей Гапликов объявил о сложении полномочий в видеообращении. Сделал он это в один день с экс-губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Гапликов рассказал, что принял такое решение после долгих и серьезных размышлений. Он поблагодарил жителей Коми и президента России Владимира Путина, а также попросил прощения за невыполненные объекты. Глава региона выразил уверенность в том, что заложенный им фундамент поможет будущему руководству республики.

Исполняющим обязанности главы Коми может стать замглавы федерального Минздрава. Он занимает эту должность с 22 января 2020 года. С конца 2004 года Уйба руководил Федеральным медико-биологическим агентством. Замминистра – заслуженный врач России и лауреат двух премий федерального правительства. Женат, воспитывает пятерых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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