2020-07-02T11:33:45+03:00
Общество

Место под мусорный полигон на Шиесе рекультивируют до 2031года

Там уберут весь мусор и посадят деревья
Дарья ЮДИНА
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Участок под полигон на Шиесе должны рекультивировать до 2031 годаУчасток под полигон на Шиесе должны рекультивировать до 2031 года
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Власти Архангельской области до 2031 года проведут полную рекультивацию участка у станции Шиес, где ранее планировали построить мусорный полигон. Там уберут весь мусор, восстановят плодородность почвы и посадят деревья. Об этом пишет ТАСС.

- Срок проведения работ по рекультивации земель не должен составлять более 15 лет. Согласно утвержденному проекту рекультивации перевод нарушенных земель в покрытую лесом площадь может состояться в 2031 году, что не превышает установленных сроков, - говорят в правительстве региона.

Рекультивация участка стартовала в начале апреля. Она включает в себя два этапа. Первый является техническим, он будет проходить в течение 2020-2021 годов. За это время планируется очистить участок от строительного мусора, а также завезти плодородный слой почвы и разровнять его по всей площади участка. Второй этап называется биологическим: в этот период хотят восстановить плодородие почв на участке с помощью удобрений и лесопосадок. Эти работы планируется выполнить до 2024 года.

Напомним, что власти Архангельской области 9 июня расторгли соглашение с ООО «Технопарк» о сопровождении инвестиционного проекта «Шиес» и исключили проект строительства мусорного полигона из списка приоритетных инвестиционных проектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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