Назначена повторная экспертиза по делу о сносе построек «Экотехнопарка Шиес»

17 июня четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в Вологде удовлетворил ходатайство ООО «Технопарк» и назначил повторную экспертизу по делу о сносе самовольных построек на станции Шиес.

Судья Арбитражного апелляционного суда Юлия Зорина отметила, что экспертное заключение должно быть представлено в суд в течение ближайшего месяца, то есть не позднее 17 июля.

Напомним, что в январе Арбитражный суд Архангельской области признал объекты полигона твердых коммунальных отходов самостроем и обязал компанию снести их в течение месяца. ООО «Технопарк» обжаловало решение суда. Не так давно, проект «Шиес» исключили из списка приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области: фирма лишилась налоговых льгот и особых условий по аренде земли. Однако экоактивисты уверены, что победы праздновать рано. Рекультивация объекта, о которой было объявлено в апреле, идет черепашьими темпами.

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