2020-07-23T16:50:42+03:00
Общество

За последние сутки в Коми с медучета сняли 450 человек

От коронавируса выздоровели еще 72 человека
Дарья ЮДИНА
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В Коми с учета за сутки сняли 450 человекВ Коми с учета за сутки сняли 450 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Коми на сегодняшний день лабораторно подтверждено 4911 случаев заболевания COVID–19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей.

Всего под медицинским наблюдением находится 2774 человека: 2756 контактировали с заболевшими, 18 прибыли из–за рубежа.

3035 человек выздоровели. Новых случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом сегодня не зарегистрировано.

За последние сутки сняли с медицинского учёта 450 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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