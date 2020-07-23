За последние сутки в Коми с медучета сняли 450 человек

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Коми на сегодняшний день лабораторно подтверждено 4911 случаев заболевания COVID–19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей.

Всего под медицинским наблюдением находится 2774 человека: 2756 контактировали с заболевшими, 18 прибыли из–за рубежа.

3035 человек выздоровели. Новых случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом сегодня не зарегистрировано.

За последние сутки сняли с медицинского учёта 450 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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