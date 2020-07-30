Коронавирус рубль не бережет: какие неудобства приносит жителям Коми противокоронавирусный бизнес-набор

Республика постепенно оправляется от коронавируса. В жизнь людей вернулись рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты. Но теперь работать нужно в новых условиях: маски, перчатки, ограниченное число клиентов в залах. Об «антиковидных» тратах и проблемах после возвращения к работе жители Коми рассказали «Комсомолке».

Кирилл Крылов. Фото из архива героя публикации

Главное — безопасность

На детище сооснователя компании NORDIC COFFEE ROASTERS Кирилла Крылова самоизоляция почти не повлияла. В первую апрельскую неделю сотрудники анализировали официальные документы, вторую неделю готовили бизнес к дистанционной торговле. В середине месяца кофейня стала работать «на вынос».

Самоизоляция даже в какой-то степени подтолкнула компанию вперед: появилась возможность заказа кофе через приложение для смартфона и открыли интернет-магазин с зерновым кофе, аксессуарами и мерчем. После снятия ограничений гостей стало больше.

- Мы выполняем все требования, которые предъявляются к подобному бизнесу. Никаких неудобств это не вызывает, так как мы осознаем, что все дело в безопасности гостей и персонала.

Ева Конс. Фото из архива героя публикации

Все в масках

После самоизоляции у салона «Конс» отсеялось много клиентов. Когда магазинам вернули нормальный режим работы, директору Еве Конс пришлось решать проблемы с платежами за коммунальные услуги и аренду, восстанавливать клиентскую базу.

- В первую неделю после снятия ограничений поток клиентов увеличился, потому что люди соскучились по покупкам. В дальнейшем средний чек уменьшился.

В магазине Евы все продавцы ходят в масках. Помещение каждые два часа обрабатывают, покупателей обслуживают только в масках. Если масок нет, то продавцы предлагают их клиентам прямо в салоне.

- Антикоронавирусные мероприятия обходятся примерно в 500 рублей в неделю. Правда, они приводят не только к денежным потерям. Наша пропускная способность уменьшилась, так как при скоплении народа не каждый хочет обслуживаться, а ждать пустого магазина у людей нет времени.

Сейчас Ева налаживает онлайн-продажи в своем магазине. Об альтернативе оффлайн-покупкам хозяйка салона задумалась во время самоизоляции.

Павел Чукиев. Фото из архива героя публикации

Мы дескридитированы

Бизнес Павла Чукиева, руководитель йога-центра «Лотос», держится на обороте. Он большой, а прибыль от бизнеса маленькая. Основная часть денег идет на аренду, зарплату, технические и хозяйственные платежи.

- Самой большой проблемой во время самоизоляции было то, что половина платежей осталась в том же размере, что и раньше, а доход упал на 95 процентов. Откуда брать деньги на расходы, чтобы не закрыться и сохранить персонал? Наша основная ценность возможность оффлайн-занятий, поэтому онлайн-продукт был совсем не так востребован. Люди, которые ходили к нам, как раз хотели заниматься в зале, а не сидеть перед компьютером.

Несмотря на трудности, Павел смотрит на будущее с оптимизмом

- Какие проблемы после возвращения к работе? Если мы вернулись значит, основные проблемы позади! Главное было выжить. Остро стоял вопрос с арендой: если бы у нас не получилось договориться с арендодателями о приемлемых условиях, то мы могли и закрыться.

Сейчас у йога-центра поток клиентов маленький, значительно ниже окупаемости. При текущих показателях бизнес Павла убыточен.

- Средний чек в нашем случае тот же, но людей на 60% меньше. Это существенная потеря. Мы предполагаем восстановление, при условии решения всех проблем с вирусом, не раньше сентября.

В йога-центре выполняют все предписания Роспотребнадзора, они обходятся в приемлемую сумму. Для бизнеса Павла проблема не антикоронавирусные меры, а страх. — У людей есть страх и привычка оставаться дома и в онлайне. Мы как общественное место и внешнее пространство для занятий максимально дескридитированы в глазах людей.

Татьяна Панюкова. Фото из архива героя публикации

Не расстаемся с гаджетами

Со свадьбами в Коми не так плохо, как например с отпусками. Коронавирус любовь не отменил, и люди идут в ЗАГС даже во время пандемии.

У свадебного координатора Татьяны Панюковой работа полностью переехала в онлайн. Даже кухню выбранного для мероприятия ресторана она благодаря доставке пробовала, не выходя из дома.

- Онлайн-формат работы для нас не новый. Встречи с заказчиком нужны, чтобы познакомиться, понять, подходим ли мы друг другу. Во время подготовки мы общаемся в соцсетях и мессенджерах. Встречаемся лично тогда, когда едем посмотреть какие-то объекты, например. Поэтому я бы не сказала, что в работе что-то поменялось. Правда, с гаджетами мы не расстаемся теперь вообще.

Сейчас у жителей Коми пользуются спросом камерные свадьбы с небольшим количеством гостей. Поскольку на церемонию в ЗАГС пускают только молодоженов, все большую популярность приобретают выездные церемонии на природе и фуршетные свадьбы.

- В целом, у меня клиентов меньше не стало. Часть пар ушла на осень, часть на следующий сезон. Есть несколько мероприятий, которые отменились, но взамен пришли новые клиенты. Количество «свадебных» пятниц ограничено, у многих подрядчиков даты задвоились, и клиенты были вынуждены искать новых исполнителей.

Татьяна Каменьщикова. Фото из архива героя публикации

Задумалась об онлайне

Для косметолога и пирсинг-стилиста Татьяны Каменьщиковой возвращение к нормальному режиму работы не равно возвращению на привычное место. Во время самоизоляции появился долг по аренде, как итог переезд и обустройство на новом месте.

К заботам прибавились и выросшие траты на материалы. Поставщики говорят о задержках зарубежных грузов, росте курса валют, приостановке работы ряда отечественных предприятий и повышении спроса. Многим пришлось поднять цены почти в два раза.

С другой стороны, клиентов у Татьяны меньше не стало.

- Поток клиентов остался на том же уровне, средняя цена в чеке тоже не изменилась. Некоторые постоянные клиенты после ослабления ограничений по разным причинам не вернулись. Другие клиенты наоборот предпочли мою небольшую студию людным салонам. Но в прибыли я потеряла из-за роста цен на расходники и сохранения прежних цен на услуги.

Работа Татьяны по умолчанию предполагает чистоту и стерильность, поэтому маски, перчатки, дезинфицирующие средства для неё обязательны. Сейчас она дополнительно приобрела обеззараживатель воздуха, который можно включать в присутствии людей.

- Отдельно расходы на принимаемые меры не считала. Сумма зависит количества клиентов и рабочих часов.

Татьяна признается, что коронакризис заставил задуматься о развитии онлайн-услуг.

- Для моей работы пока возможны только консультации и подборы косметики для домашнего ухода. Но люди не готовы тратить на инфопродукты много денег. Кроме того, сейчас рынок переполнен различными блогерами и онлайн-экспертами, необходимо много сил и времени, чтобы составить им конкуренцию.

Евгений Зуев. Фото из архива героя публикации

Восстанавливаем финансовую подушку

У директора кинокафе «Lounge room» Евгения Зуева и его коллег самоизоляция съела финансовую подушку безопасности. Деньги ушли на зарплаты работникам и арендную плату, благо ее удалось уменьшить вдвое. Сейчас руководство кинокафе восстанавливает финансовую подушку: Евгений и его товарищи опасаются второй волны коронавируса в сентябре.

- Поток клиентов уменьшился по двум причинам. Во-первых, люди боятся COVID-19. Бывали случаи, когда бронь залов отменяли из-за того что у клиента друзья заболели коронавирусом. Во-вторых, на дворе лето, на наших клиентов влияет погода. Средняя цена чека уменьшилась, потому что люди стали бронировать на понедельник-вторник, у нас в будни дешевле.

По словам Евгения, антикоронавирусные меры в кафе они ввели еще до того, как заварилась каша с самоизоляцией.

- Мы приобрели антибактериальные лампы. Ставим их за 20 минут до прихода клиентов, и на 20 минут после. Ещё каждые два часа мы протираем раствором хлорки все, чего касаются руками: ручки, пульты, кнопки вызова и т.д. Посуда в кинокафе проходит термообработку. Также мы закупили пластиковую посуду (альтернатива обычной) и маски и перчатки. Обходится все это примерно две тысячи рублей в месяц. К этой сумме добавляется единоразовая покупка лампы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экспериментальные таблетки и сердобольные медсестры: предприниматель рассказал, как лечат коронавирус в Сыктывкаре

Дмитрий Махов рассказал о двух неделях жизни, которые он в качестве коронавирусного пациента провел в Коми республиканской клинической больнице (подробности)