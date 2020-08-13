В Коми хотят создать фонд защиты прав обманутых дольщиков

В Коми хотят создать фонд, который будет защищать права обманутых дольщиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональное министерство строительства и дорожного хозяйства Коми составило проект постановления о создании «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Коми». Пока проект обсуждают.

С помощью фонда будут регулировать отношения между застройщиками-банкротами и их клиентами. Фонду планируют передавать недостроенные дома, а также права и обязательства для завершения работ.

Фонду также смогут передавать объекты инженерно-технической и социальной инфраструктуры, предназначенные для дошкольных и общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры и капитального строительства, обеспечивающих подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Контролировать работу фонда будут республиканские минстрой, минимущества, минфин.

В пояснительной записке сообщается, что на сегодня в Коми в реестр проблемных объектов входит только один недостроенный дом на Станахановской улице в Сыктывкаре. Компанию, занимавшуюся строительством, хотят признать банкротом через Арбитражный суд. Предполагается, что фонд поможет решить проблему обманутых дольщиков, которые ждут квартиры с 2016 года.

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