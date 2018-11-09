Эмигрировавший житель Коми: "Если в Германии неправильно сортировать мусор, то можно и штраф получить"

С 1 ноября в Коми приступил к работе единый региональный оператор по вывозу мусора «Ухтажилфонд». Вместе с новой компанией пришли и новые тарифы – теперь для граждан, проживающих в домах с центральным отоплением, стоимость услуги составит 165 рублей. А для селян, чьи дома отапливаются печкой, - 72,08 рублей. В Минэнерго РК отмечают, что с приходом единого оператора и увеличением стоимости услуги ее качество также улучшится, а мусор теперь будут вывозить только на 10 официальных полигонов.

Для сравнения «КП-Коми» узнала у эмигрировавших сыктывкарцев, а как решают вопросы с мусором в других странах.

Елена Тонкова Ирландия, Дублин

В Ирландии мусор сортируют. У каждого дома есть три мусорных корзины: черная, коричневая и зеленая. В «черную» складывают неперерабатываемый мусор. В «зеленую» - пластик и бумагу. В «коричневую» - органический, то, что потом превращается в компост.

Контейнеры для раздельного сбора стоят в магазинах

- Мы оплачиваем вывоз мусора раз в год и потом дополнительно - в зависимости от корзины. Вывоз «коричневой» корзины пока не предполагает дополнительной оплаты, вывоз "черной" стоит 8,5 евро каждый раз плюс по весу корзины. До недавнего времени «зеленую» корзину вывозили без дополнительной оплаты, но этим злоупотребляли – в «зеленой» находили все вплоть до грязных памперсов, - рассказывает о ценовой мусорной политике Елена. – После череды скандалов за «зеленую» корзину стали брать дополнительную плату.

Баки для раздельного сбора на улицах

Некоторые виды мусора ирландцы не имеют права выбрасывать в корзину. Так, есть специальные контейнеры для стекла, а также для постельных принадлежностей и одежды. Последние относят в хичистку, а затем передают неимущим. Кругленькую сумму придется платить компаниям, которые занимаются вывозкой габаритного мусора. Матрасы, диваны нужно выбрасывать в специальные контейнеры, которые обслуживаются частными компаниями.

Антон Черников Германия, Нюрнберг

В Германии также есть жесткая система сортировки мусора. В подъездах у всех висит расписание, в какой день приедет машина, чтобы опустошить баки. Для каждого вида мусора есть специальный контейнер. Например, отдельно складывается биомусор: картофельные очистки, остатки еды. Затем его отвозят на специальные поля, укрывают черным пакетом огромную кучу и оставляют гнить, чтобы потом использовать в качестве удобрения.

Контейнеры для био мусора

- Также есть в подвале контейнер для мусора, который нельзя переработать: кости, памперсы, старые непригодные вещи, - рассказал Антон.

Отдельная служба занимается вывозкой бумаги, другие компании вывозят банки из-под консервов и бутылки. Стекло сортируется по цветам: зеленое, коричневое, прозрачное. Для пачек из-под йогуртов, молока, сока, пакетов существуют мешки желтного цвета. Кстати мусорные мешки служба по вывозу предоставляет бесплатно.

Контейнер для бумаги

Также два раза в год у немцев есть возможность бесплатно выкинуть мебель.

- Мне надо указать, что я хочу выкинуть и сколько. По интернету надо делать заявку службе, которая обслуживает мой дом. Они в кратчайшие сроки ответит мне, когда смогут приехать. С вечера я вынесу мебель, а на утро приедет машина. Рабочие погрузят мои вещи в кузов и сразу же все спрессуют, - объясняет Антон. - Абсолютно все тут идет на вторичное производство.

В подъездах в Германии есть расписание по вывозу отходов

Вещи, которые еще пригодны для использования, но которые не нужны, нужно постирать, сложить в пакет и положить в контейнер для вещей и обуви. Затем эти вещи продают в магазины Second Hand в другие страны, а что-то отправляется в Африку на благотворительность.

Иностранцы уже давно сортируют мусор. Например, в такие розовые контейнеры относят старые вещи.

- Знаю ситуацию, когда люди плохо сортировали, и мешки службы не забирали, - делится опытом житель Нюрнберга. - Отсавляли на мешках этикетки, в которых предупреждали, что сортировать отходы нужно правильно. Если игнорировать эти предупреждения, то можно получить штраф, да и соседям это не понравится. Будут разговаривать, обсуждать проблему и воспитывать. Это как-то с детства у немцев в крови. Если нет - научат. По-другому нельзя в Германии. Населения много, а земли мало.

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