Коми поселок больше двух месяцев отрезан от мира

Больше двух месяцев находятся в вынужденной изоляции жители поселка Мещура Княжпогостского района. И причина не коронавирус, передают «Княжпогостские вести».

Жители Мещуры давно отрезаны от внешнего мира. Глава поселения Надежда Ошс рассказала, что сейчас ремонтируют понтонный мост через реку Весляна. Он находился в аварийном состоянии. Ремонт хотели начать ещё в апреле, мост достали на берег для просушки вовремя, однако большая вода внесла свои коррективы. Сейчас идут сварочные работы. Также там планируют заменить наружную обшивку и днище.

По словам Надежды Ильиничны, сейчас продукты в поселок завозятся еженедельно. Индивидуальный предприниматель Мария Рочева привозит еду на продажу на лодках. Лекарства для оказания экстренной помощи заболевшим на ФАПе имеются, однако запасы уже истощились. Люди устали от изоляции. Остается надеяться, что мост отремонтируют вовремя и вынужденная изоляция жителей отдаленного поселка благополучно завершится к концу месяца.

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