2020-06-19T17:36:14+03:00
Общество

Коми поселок больше двух месяцев отрезан от мира

Продукты в Мещуру доставляют на лодках
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Источник: Группа "Княжпогостских вестей" ВКонтактеИсточник: Группа "Княжпогостских вестей" ВКонтакте
Изменить размер текста:

Больше двух месяцев находятся в вынужденной изоляции жители поселка Мещура Княжпогостского района. И причина не коронавирус, передают «Княжпогостские вести».

Жители Мещуры давно отрезаны от внешнего мира. Глава поселения Надежда Ошс рассказала, что сейчас ремонтируют понтонный мост через реку Весляна. Он находился в аварийном состоянии. Ремонт хотели начать ещё в апреле, мост достали на берег для просушки вовремя, однако большая вода внесла свои коррективы. Сейчас идут сварочные работы. Также там планируют заменить наружную обшивку и днище.

По словам Надежды Ильиничны, сейчас продукты в поселок завозятся еженедельно. Индивидуальный предприниматель Мария Рочева привозит еду на продажу на лодках. Лекарства для оказания экстренной помощи заболевшим на ФАПе имеются, однако запасы уже истощились. Люди устали от изоляции. Остается надеяться, что мост отремонтируют вовремя и вынужденная изоляция жителей отдаленного поселка благополучно завершится к концу месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Воркуте с начала пандемии коронавирус диагностировали почти у девятисот человек

По ситуации на 19 июня в заполярном городе зафиксировали 38 новых случаев заболевания (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Медовым Спасом 2020
Август богат на православные праздники, один из них Медовый Спас, в 2020 году он празднуется 14 августа — эта дата постоянна для каждого года. Представляем красивые стихи и добрую прозу, чтобы вы могли поздравить родных и близких с этим днем
Новости 24
В Сыктывкаре на время изменятся схемы движения автобусов
В Сыктывкаре произошло ДТП, в котором пострадала девочка-подросток
Воркута может получить звание «Города трудовой доблести»
В Усть-Вымском районе завершено расследование дела по факту убийства мирового судьи
В Коми возбуждено уголовное дело о незаконном переводе 30 миллиардов рублей из Пенсионного фонда России
В Усть-Вымском районе Коми найдены тела охотников, пропавших еще в феврале
До 500 тысяч рублей на полгода. Россияне назвали сумму для комфортной жизни
Осторожно, клещи: с начала сезона в Коми покусали полторы тысячи человек
Жителя Усинска, обвиняемого в убийстве соседа из-за громкой музыки по ночам, освободили после оглашения приговора
Погода в Коми 19 июня
Мэр Наталья Хозяинова впервые прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Сыктывкаре
В Коми наградили полицейского, спасшего во время пожара четырех детей
В Ижемском районе пропал подросток
В Сыктывкаре отремонтировали 12 улиц
Мэр Воркуты рассказал, как идет ремонт в обсерваторе
В Сыктывкаре автомобиль наехал на подростка во дворе дома по улице Мира
В Сыктывкаре ограничено движение транспорта по ряду участков
Дожди и холод: прогноз на выходные в Коми
В Коми найдены тела утонувших на реке Вычегда подростков
В Усть-Цильме мужчина стулом отправил сожительницу в кому
В Сыктывкаре горела дача
Сыктывкарка перевела мошенникам полтора миллиона рублей
Погода в Коми 18 июня
В Сыктывкаре перекроют улицу Димитрова
У воспитанников Кочпонского ПНИ появится инклюзивная спортплощадка
На строительство дороги Нарьян Мар-Усинск дополнительно выделят 4 млрд рублей
В 2020 году Луд в Ижме проводить не будут