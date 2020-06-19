2020-06-19T15:15:52+03:00
Общество

В Воркуте с начала пандемии коронавирус диагностировали почти у девятисот человек

По ситуации на 19 июня в заполярном городе зафиксировали 38 новых случаев заболевания
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Врачи продолжают сражаться за здоровье жителей КомиВрачи продолжают сражаться за здоровье жителей КомиФото: Артем КИЛЬКИН
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В Коми 19 июня зарегистрировали 114 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 38 из них зафиксировали в заполярном городе. В мэрии Воркуты«КП-Коми» сообщили о новых случаях заболевания COVID–19 за сутки.

В Воркутинской инфекционной больнице зарегистрировали 38 (вчера 31) новых случаев заболевания (всего с начала пандемии 896 случаев). На стационаре наблюдают 184 взрослых с подозрением на COVID–19. Всего 6 детей подозревают на коронавирус, новых случаев нет.

231 (вчера 227) юный пациент находится под наблюдением в Воркутинской детской больнице. При Воркутинской больнице скорой медицинской помощи находятся под наблюдением 21 пациент с пневмонией, 20 пациентов — с коронавирусом. При Воркутинской поликлинике под наблюдением по-прежнему 863 (вчера 737) человека.

Кстати, 18 июня подтвердили 28 случаев выздоровления от COVID-19 (всего 218 человек с начала пандемии побороли болезнь). Официально в заполярном городе подтвердили пять случаев летального исхода от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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