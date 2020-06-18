2020-06-18T10:46:47+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 18 июня 2020: за сутки диагноз подтвердился у 82 человек

Сейчас в республике 2 573 лабораторно подтвержденных случая COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива Комсомольской правдыФото из архива Комсомольской правдыФото: Артем КИЛЬКИН
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 18 июня в России 7 790 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 82 новых случая.

Сейчас в республике 2 573 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 28 пациентов, а выздоровели от вируса 1 140 человек (за сутки выздоровели 39 пациентов).

Стопкоронавирус.рф

Стопкоронавирус.рф

Кстати, с 17 июня в большинстве районов Коми снята основная часть антикоронавирусных ограничений. Соответствующий указ о дополнительном смягчении ограничительных мер режима повышенной готовности подписал Владимир Уйба. Так в Коми (кроме Воркуты и Усинска) открываются летние веранды при кафе, сельскохозяйственные ярмарки, библиотеки, начинается учеба на водительские права.

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Разные данные от разных ведомств (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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