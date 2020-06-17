2020-06-17T21:44:42+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 17 июня 2020 года

Разные данные от разных ведомств
Дарья ЮДИНА
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Какие муниципалитеты лидируют в этот раз. Инфографика Алексея ПонарядоваКакие муниципалитеты лидируют в этот раз. Инфографика Алексея Понарядова
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Сегодня количество случаев заражения коронавирусом в Коми достигло 2491, зарегистрировали 54 новых случая. Где выросло количество инфицированных сверяем данные от разных ведомств.

Для начала приведем данные, которые дали сегодня муниципалитеты. Так, в Воркуте количество случаев заражения выросло до 828, в Инте до 81, в Ухте до 66, в Усинске до 544. В Вуктыльском, Койгородском, Сосногорском, Сыктывдинском, Усть-Куломском районе и Печоре изменений нет. Остальные муниципалитеты данные не обновляли.

Также редакция «КП-Коми» сегодня получила ответ на запрос от регионального Управления Роспотребнадзора. Полученные данные, мягко говоря, удивили: цифры в статистике Роспотребнадзора и статистике муниципалитетов не сходятся. Судите сами:

- По состоянию на 17 июня 2020 года в Республике Коми зарегистрировано 2491 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, из них: Сыктывкар – 831, Воркута – 790, Усинск – 483, Ухта – 74, Инта – 78, Емва - 52, Печора – 33, Сыктывдинский район - 56, Прилузский район – 17, Сысольский район – 7, Усть-Вымский – 18, Усть-Куломский район – 31, Корткеросский район – 11, Удорский район – 4, Койгородский – 2, Ижемский район – 2, Троицко-Печорский – 1, Усть-Цилемский – 1.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

Часть цифр в двух статистиках (муниципальной и Роспотребнадзора) совпадает. Часть несовпадений можно объяснить тем, что не все муниципалитеты регулярно публикуют свежие данные.

Но объяснений тому, почему не совпадают данные по муниципалитетам, которые регулярно публикуют новые цифры, у редакции нет. Мы попытались сложить пазл, однако решить загадку не смогли. Понять, как администрации и управление проводят расчеты, у нас, к сожалению, тоже не получилось.

В спорную группу муниципалитетов входят, например, Воркута, Ухта, Усть-Куломский район, Усинск. Сосногорского района в статистике управления вообще нет, хотя муниципалитет сообщал о десяти случаях заражения (все уже выздоровели). Какая статистика верна, судить не беремся: либо муниципалитеты «приписывают» себе большее количество случаев заражения (но зачем?), либо Роспотребнадзор не досчитался пациентов.

Между тем, у управления все данные сходятся:

- По официальным данным Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, расхождений в количестве регистрации случаев инфицирования коронавирусной инфекцией по региону нет.

*** Уважаемые читатели! Редакция «КП-Коми» не претендует абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф. Остальные данные по муниципалитетам мы собираем вручную. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев (в том числе и существование параллельных статистик), возможны некоторые неточности. Благодарим за понимание!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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