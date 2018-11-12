Участница «Битвы экстрасенсов» дала предсказание о пропавшей ухтинке: « Буду рада, если ошибусь»

В Ухте пропала 38-летняя Анастасия Щетинина. Женщину ищут больше 500 волонтеров и сотрудники полиции. Люди молятся, чтобы девушка нашлась, а экстрасенсы со всей России дают прогнозы, где ее искать. Известная участница «Битва экстрасенсов» Элина Гофман, дала неутешительное предсказание с надеждой, что она может ошибаться.

Многие ясновидящие предложили свои услуги, чтобы скорее найти Анастасию. Среди них даже участники «Битвы экстрасенсов»:

- Энергетика похожа на энергетику убийства. Ситуация скорее всего связана с мужчиной, с которым женщина была в длительной связи. Вижу парк рядом с местом, где находится здание суда. Там была то ли драка с ее участием, то ли избиение. Боюсь, что у этой ситуации плохой исход. Буду рада, если ошибусь, - написала эзотерик в группе «Анализ фотографий пропавших людей экстрасенсами».

Отметим, что Элина Гофман из семьи врачей. Она специально начала развивать в себе способности, чтобы повысить профессионализм. Сейчас Элина сотрудничает с полицией, помогает в помощи без вести пропавших людей. Она руководит специальным сообществом поисковиков в России. Члены этого сообщества уже нашли около 80 людей.

Напомним, что Анастасия Щетинина вышла из дома №3 по улице Интернациональной еще 9 ноября. С тех пор о том, где находится молодая женщина, ничего не известно. Ухтинцы распространяют ориентировки на горожанку в соцсетях. На поиски молодой женщины каждый день выходят сотни волонтеров. Следственный отдел по Ухте провел процессуальную проверку этой информации. По ее результатам возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

– Решение о возбуждении уголовного дела принято с учетом установленных в ходе проверки обстоятельств исчезновения женщины, – отметили в СК.

Сейчас следователи отрабатывают все возможные версии случившегося.