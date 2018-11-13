Три точки питания, восстановленные паспорта и пенсии: как за 10 месяцев вырос проект «Сытый гражданин» в Сыктывкаре

В январе прошлого года в Сыктывкаре у гаражей на улице Лесопарковой открылась точка питания для тех, кто не может себе позволить тарелку горячего супа. Тогда проект «Сытый гражданин» собирал 1-2 человека. К концу года добровольческая инициатива распространилась на весь город. Сейчас в Сыктывкаре действуют 3 точки питания, где оказывают и юридическую помощь для тех, кто оказался в беде. Об успеха проекта рассказал его организатор, общественник Илья Костин.

В прошлом году у руководителя правозащитной организации людей с инвалидностью «Аппарель» Ильи Костина родилась идея создать городской проект «Сытый гражданин». В январе он стартовал. С тех пор каждую субботу, невзирая на снег, метель, дождь или вьюгу, к гаражам на улице Лесопарковой приходят бездомные - за едой, общением и советом. Сейчас еда раздаётся в трех точках:

- В субботу в 15:00 - на Лесопарковой 1/1, в 16:00 - между школой No33 и «Пятерочки» в Лесозаводе. В воскресенье в 14:00 - у Стефановского собора. Мы кормим людей, оказываем юридическую помощь и помощь в восстановлении документов и пенсии. Сейчас это единственный блок, что курирую. Благодаря нашей мощной команде я освобождён от закупки продуктов, их приготовления и раздачи. Хотя еще в октябре сам ходил в магазины, - рассказал Илья Костин.

Над развитием проекта работает мощная командаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Общественник отметил, что проект вырос благодаря помощи волонтеров и публикациям в СМИ. В частности, благотворители появились после статьи о «Сытом гражданине» на страницах газеты «Комсомольская правда в Коми».

- Благодаря публикации в «Комсомолке» у нас появился постоянный благотворитель. Мы получили большой отклик от жителей города и республики на призыв о помощи, - отметил общественник.

За 10 месяцев существования проекта удалось получить реальные результаты: возвращенные пенсии, восстановленные паспорта, отсуженные квартиры.

- С начала лета мы помогли одному человеку отстоять право на жильё, одному сняли комнату на месяц в общежитии, двоим помогли восстановить трудовой стаж, и, соответственно, оформить пенсию. Двоим помогли с регистрацией на портале Госууслуг. Восстановили семь паспортов, - делится Илья.

За 10 месяцев существования проекта удалось помочь десятку человекФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Таким образом, еда – это не главное, ведь люди получают реальный шанс на новую жизнь. Например, недавно постоянные участники проекта - кандидат в мастера спорта по хоккею с мячом Сергей и инвалид по зрению Татьяна – получили восстановленные паспорта.

- В ближайшие дни Сергей будет оформлен опекуном за Татьяной. Ежемесячно будет получать за это деньги и, соответственно, набирать страховой стаж. Также им восстановили страховые полисы. Скоро они получат СНИЛС ИНН. Совместно с медучреждением начали разрабатывать Татьяне индивидуальную программу реабилитации инвалида, после чего она бесплатно сможет получить технические средства реабилитации - белую трость для невидящих, телевизор, телефон, санаторно-курортное лечение, услуги соцработника и другие средства социальной поддержки, - рассказал про успехи проекта общественник.

С очень подробной информацией, как вы можете помочь молодому проекту «Сытый волонтер», вы можете познакомиться вот здесь.