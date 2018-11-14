2018-11-14T12:02:20+03:00
Происшествия

Следственные органы опровергают факт обнаружения тела ухтинки Анастасии Щетининой

Поиски пропавшей женщины продолжаются
Алиса КОЗЛОВА
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Анастасия Щетинина бесследно исчезла 9 ноября. Ее поиски продолжаются. Фото: личная страница Анастасии Щетининой в соцсети "Вконтакте"Анастасия Щетинина бесследно исчезла 9 ноября. Ее поиски продолжаются. Фото: личная страница Анастасии Щетининой в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
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Следственный комитет Республики Коми опровергает информацию организации "Георгиевские волонтеры" об обнаружении тела 38-летней ухтинки Анастасии Щетининой.

Анастасия Щетинина бесследно исчезла 9 ноября в первой половине дня. Примерно в 8 часов утра она вышла из дома No3 по улице Интернациональной. С тех пор о том, где находится молодая женщина, ничего не известно. На поиски молодой горожанки каждый день выходят сотни волонтеров. Следственный отдел по Ухте провел процессуальную проверку этой информации. По ее результатам возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Дома ее ждет 7-летний сын.

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