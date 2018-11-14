Сестра пропавшей ухтинки сделала официальное заявление

Сегодня, 14 ноября, Следственный комитет РК опроверг слухи о нахождении тела пропавшей ухтинки Анастасии Щетининой. Напомним, ранее в группе "Георгиевский волонтеры" была размещена информация, что девушку нашли мертвой.

После волны предлположени о судьбе Анастасии ее сестра Любовь Малкова сделала официальное заявление, в котором сообщила, что на данный момент ясно одно - девушка погибла.

- Поиски ее тела все еще ведутся, но теперь им занимается только полиция, волонтеров освободили от этой работы, - пояснила девушка. - Все данные, публикуемые в СМИ, выдаваемые за факты, полученные от следственного комитета – чистая ложь. Никакие заявления от полиции никто не получал и не получит прежде, чем моя мать и я. Полиция не будет давать разрешения на публикацию сведений о ходе расследования до того, как не проинформирует нас с матерью. Никакой информации, о которой сейчас пишут в СМИ, мы с ней не получали, а это значит, что она выдумана бессовестными беспринципными людьми, чьи мотивы мне не ясны.

ЧИТАТЕ ТАКЖЕ:

Следственные органы опровергают факт обнаружения тела ухтинки Анастасии Щетининой (подробнее...)