«Страсти» по Юджину О`Нилу, «скрипичный» рок и два юбилея: чем запомнятся эти выходные сыктывкарцам

Эти выходные дни отметятся двумя юбилеями: 75 лет исполняется Колледжу искусств (в честь этого будет дан концерт) и 130 лет — со дня рождения Виктора Савина (эту дату можно отметить с Национальной библиотекой). Также в Сыктывкар приедут несколько творческих гостей: со стендап-концертом — Илья Якямсев, с рок-концертом — группа из Швейцарии «Nice to eat you». Экспрессивных нот в отдых сыктывкарцев добавят «Страсти», поставленные по пьесе Юджина О`Нила. Уже хотите сходить на все и сразу? Разбегаются глаза? Без паники — наш дайджест поможет выбрать мероприятие по душе.

В этот раз в Сыктывкар приедет группа из Швейцарии

ЧТО: «Маяковский» не устает радовать сыктывкарских любителей рока: в этот раз клуб альтернативы привезет в столицу Коми швейцарских рокеров из «Nice to eat you». Эти ребята отличается от других "металлических" групп тем, что у них есть скрипач в составе: атмосферные пассажи, мощные крещендо и безудержная сила рока нельзя пропустить такое интересное сочетание!

ГДЕ: Клуб «Маяковский».

КОГДА: 16 ноября, с 21 часа.

Илья Якямсев

ЧТО: Все больше российских комиков приезжают в Сыктывкар: в эту пятницу наш засыпанный снегом город будет смешить Илья Якямсев. Он — участник проекта «Открытый микрофон» и шоу «Comedy Баттл» на "ТНТ". Комик обещает, что шутки будут хорошими ( по его словам, концерт писался три года).

ГДЕ: Лофт «Чаща».

КОГДА: 16 ноября, в 21 час.

Фото из группы "ВКонтакте"

ЧТО: Национальная библиотека решила по-особому отметить 130-летие со дня рождения Виктора Савина. В воскресенье пройдет «Большая книга в супермаркете». Книжный фримаркет, мастер-классы, выставка, семейный квест, театральные перформансы, музыкальные зарисовки — это далеко не полная программа праздника.

ГДЕ: ТРЦ «Июнь».

КОГДА: 18 ноября, с 11 часов.

Фото со спектакля

ЧТО: Если вы не боитесь широкого размаха страстей и хотите разбавить выходные серьезной историей, то стоит сходить на психологическую драму «Страсти». Литературной основой стала пьеса американского драматурга, лауреата Нобелевской премии Юджина О’Нила. На два с половиной часа зрителей затянет спектакль, полный ожесточенной борьбы, и чувств, балансирующих на грани любви и ненависти.

ГДЕ: Драмтеатр имени Савина.

КОГДА: 17 ноября, в 18 часов.

ЧТО: Колледж искусств тоже будет отмечать день рождения: в этом году ему исполняется 75 лет. Преподаватели поздравят колледж концертом «Весь мир — музыка!». На сцену выйдут Ольга Рочева, Игорь Суровцев, Наталья Гнедых и другие музыкальные мэтры колледжа. Красок в юбилей добавят и наставники-дизайнеры: гости концерта смогут увидеть в фойе уникальную выставку преподавательских работ.

ГДЕ: Коми республиканская филармония.

КОГДА: 16 ноября, в 18 часов.