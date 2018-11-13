Сыктывкарский зритель услышал "Барыню" с якающий говором

Сердечной теплотой светлых и жизнерадостных русских песен согрели сыктывкарцев артисты Рязанского народного хора имени Евгения Попова, выступившие вчера на сцене Республиканской филармонии. Столичный зритель соприкоснулся с рязанским фольклором - самобытным творчеством, которое по крупицам собирают, трепетно хранят и передают из поколения в поколения руководители легендарного ансамбля. В зале филармонии прозвучали залихватские праздничные песни, веселые частушки и лирические хоровые напевы, а также авторские вокальные композиции, написанные на стихи Сергея Есенина.

Публика прикоснулась к самобытному рязанскому фольклоруФото: Алиса КОЗЛОВА

История хора насчитывает уже 86 лет. У истоков коллектива стояли простые сельские жители, которые научились вокалу от своих родителей и дедов. Отсюда - характерная рязанская манера исполнения песен: грудной вокал.

- Рязанские песни имеют свои особенности, наша техника исполнения далека от академической. Это называется грудное пение, мы поем открыто, сочно и звонко, - рассказала об особеностях песенных традиций Светлана Сухова, руководитель коллектива.

Выступления хора органично дополняли хореографические произведенияФото: Алиса КОЗЛОВА

Репертуар Рязанского хора включает самобытные музыкальные композиции, которые собирают для коллектива студенты и ученые-фольклористы. В песнях, частушках и напевах сохранена не только уникальная звонкоголосая полифония, но характерный якающий рязанский говор. Благодаря артистам публика на время погрузилась в атмосферу дореволюционной русской деревни, с ее традиционными ремеслами и обрядами. Вокальные произведения органично дополняли танцы. Любопытная деталь: участники хора, исполняя песню, двигались по сцене в несложном танцевальном рисунке. В отдельных номерах динамика танца заставляла удивляться и восхищаться мастерством вокалистов, которым удавалось одновременно петь и быстром ритме водить хороводы или играть в ручеек.

Танец, посвященный плетению Михайловского кружева, был таким же воздушным и нежнымФото: Алиса КОЗЛОВА

Выступления хора сменялись хореографическими номерами. Постановки рассказывали о работе артелей и рязанских праздниках. Публика приняла на ура номер о скопкинских гончарах, повествовавшем об этапах появления глиняных игрушек. Ну а корреспонденту "КП в Коми" особенно понравилась постановка "Михайловские кружева". Танец отражал особенность работы мастериц по плетению на коклюшках: был наполнен легкими и витиеватыми движениями, танцовщицы двигались синхронно, как нити из которых создают воздушные кружева. Каждая постановка отражала особенности характера жителей Рязанской области, их трудолюбие, щедрость, доброту и любовь к жизни.

Через танец артисты рассказали о работе скопинских гончаровФото: Алиса КОЗЛОВА

Второе отделение состояло из произведений композиторов, писавших песни в народной стилистике. Со сцены прозвучала известная песня "На побывку едет молодой моряк", а также песни на стихи великого сына рязанской земли Сергея Есенина - "Отговорила роща золотая" и "Над окошком месяц". Обратная связь от публики не заставила себя ждать. Зрители без стеснения подпевали артистам и аплодировали в такт музыке. Всплеск оваций вызвала "Рязанская барыня", грянувшая под занавес концерта.

Вчера артисты из Рязани выступили на сыктывкарской сцене, а сегодня творческий коллектив даст концерт в Ухте.