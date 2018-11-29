Семь волков зафиксировала камера видеонаблюдения в селе Ыб.

Стаю из семи волков зафиксировали камеры видеонаблюдения в Сыктывдинском районе Коми. Запись, подкрепленную комментариями о страхе выходить на улицу, разместили местные жители в соцсетях.

В местечке Ель старинного села Ыб хищники совсем потеряли страх перед людьми и относительно спокойно разгуливают около жилых домов с целью чем-нибудь поживиться.

- Это запись с камеры уличного наблюдения, установленной на моем доме. Пока ещё не всех собак съели в нашем селе, но если и дальше у наших охотников всё будет «под таким контролем», то собак в Ыбе не останется, - рассказал местный житель Сергей Артеев о больной теме, которая беспокоит всех жителей села.

Однако в администрации села отметили, что ситуация - на контроле, будет организована охота против серых хищников.

Отметим, что в большой зоне риска – домашние собаки. Уже несколько месяцев волки воруют домашних псов - «чуть ли не из ошейников их выдергивают», сообщают жители Коми. Начальник управления охраны использования животного мира и охотничьих ресурсов Минприроды Коми Андрей Климов советует свободно не выгуливать собак в опасную пору, а также не держать их на цепи.

- Содержите их в загонах или в закрытых помещениях. Соблюдение этих элементарных правил содержания собак исключит факты гибели животных от хищников, - отметил специалист.