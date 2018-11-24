2018-11-24T10:48:47+03:00
Общество

В Сыктывкаре перекрыли движение на двух улицах

Там проводятся земляные работы
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Движение ограничат на улицах Школьной и СевернойДвижение ограничат на улицах Школьной и СевернойФото: Архив "КП"
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В Сыктывкаре перекрыто движения транспорта на улицах Школьной и Северной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, на улице Школьной АО «Газпром Газораспределение Сыктывкар» будет проводить земляные работы. Они продолжатся с 23 до 29. В связи с этим в районе дома № 17 на половине ширины проезжей части будет действовать ограничение движения.

На улице Северной АО «Сыктывкарский Водоканал» будет проводить земляные работы до 22.00 7 декабря. В районе дома №53 будет продлено ограничение движения транспорта на всю ширину проезжей части.

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