В Сыктывкаре перекрыли движение на двух улицах

В Сыктывкаре перекрыто движения транспорта на улицах Школьной и Северной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, на улице Школьной АО «Газпром Газораспределение Сыктывкар» будет проводить земляные работы. Они продолжатся с 23 до 29. В связи с этим в районе дома № 17 на половине ширины проезжей части будет действовать ограничение движения.

На улице Северной АО «Сыктывкарский Водоканал» будет проводить земляные работы до 22.00 7 декабря. В районе дома №53 будет продлено ограничение движения транспорта на всю ширину проезжей части.