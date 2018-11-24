Сыктывкарец, помогающий бездомным, получил «Премию МИРа»

Сыктывкарский общественник Илья Костин, помогающий бездомным, получил «Премию МИРа». Он победил в номинации «Народная премия». Об этом сообщили в пресс-службе молодежной общественной организации «МИР».

Как сообщалось ранее, в прошлом году у руководителя правозащитной организации людей с инвалидностью «Аппарель» Ильи Костина родилась идея создать городской проект «Сытый гражданин». В январе у гаражей на улице Лесопарковой открылась точка питания для тех, кто не может себе позволить тарелку горячего супа.

Общественник помогает людям с прошлого годаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Тогда проект «Сытый гражданин» собирал 1-2 человека. К концу года добровольческая инициатива распространилась на весь город. С тех пор каждую субботу, невзирая на снег, метель, дождь или вьюгу, туда приходят бездомные - за едой, общением и советом. Сейчас еда раздается в трех точках.

Общественник помогает людям с прошлого годаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

За 10 месяцев существования проекта удалось получить реальные результаты: возвращенные пенсии, восстановленные паспорта, отсуженные квартиры.

– С начала лета мы помогли одному человеку отстоять право на жильё, одному сняли комнату на месяц в общежитии, двоим помогли восстановить трудовой стаж, и, соответственно, оформить пенсию. Двоим помогли с регистрацией на портале Госууслуг. Восстановили семь паспортов, – рассказал Костин.

Общественник помогает людям с прошлого годаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Победителя в номинации «Народная премия» выбирали с помощью интернет-голосования, в котором приняли участие больше 11 тысяч человек со всей страны.

– Призером премии стал Илья Костин, которому инвалидное кресло не мешает совершать социально – значимые поступки на благо общества. Награждал победителя генеральный директор Группы компаний «Фудлайн» Максим Иванов, – отметили в организации «МИР».