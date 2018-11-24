2018-11-24T15:17:09+03:00
Общество

Сыктывкарец, помогающий бездомным, получил «Премию МИРа»

Его проект помог людям вернуть жилье, оформить пенсии и восстановить паспорта
Поделиться:
Общественник помогает людям с прошлого годаОбщественник помогает людям с прошлого годаФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сыктывкарский общественник Илья Костин, помогающий бездомным, получил «Премию МИРа». Он победил в номинации «Народная премия». Об этом сообщили в пресс-службе молодежной общественной организации «МИР».

Как сообщалось ранее, в прошлом году у руководителя правозащитной организации людей с инвалидностью «Аппарель» Ильи Костина родилась идея создать городской проект «Сытый гражданин». В январе у гаражей на улице Лесопарковой открылась точка питания для тех, кто не может себе позволить тарелку горячего супа.

Общественник помогает людям с прошлого года Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Общественник помогает людям с прошлого годаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Тогда проект «Сытый гражданин» собирал 1-2 человека. К концу года добровольческая инициатива распространилась на весь город. С тех пор каждую субботу, невзирая на снег, метель, дождь или вьюгу, туда приходят бездомные - за едой, общением и советом. Сейчас еда раздается в трех точках.

Общественник помогает людям с прошлого года Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Общественник помогает людям с прошлого годаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

За 10 месяцев существования проекта удалось получить реальные результаты: возвращенные пенсии, восстановленные паспорта, отсуженные квартиры.

– С начала лета мы помогли одному человеку отстоять право на жильё, одному сняли комнату на месяц в общежитии, двоим помогли восстановить трудовой стаж, и, соответственно, оформить пенсию. Двоим помогли с регистрацией на портале Госууслуг. Восстановили семь паспортов, – рассказал Костин.

Общественник помогает людям с прошлого года Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Общественник помогает людям с прошлого годаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Победителя в номинации «Народная премия» выбирали с помощью интернет-голосования, в котором приняли участие больше 11 тысяч человек со всей страны.

– Призером премии стал Илья Костин, которому инвалидное кресло не мешает совершать социально – значимые поступки на благо общества. Награждал победителя генеральный директор Группы компаний «Фудлайн» Максим Иванов, – отметили в организации «МИР».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В 16 муниципалитетах Коми разрешили отстреливать волков
В Сыктывкаре неделю ищут 32-летнего мужчину
В субботу в Коми метели и туман
Выходные в Коми: морозы на севере и комфортная температура на юге
Двое подростков из Инты трижды обокрали пенсионера, с которым выпивали
Сыктывкарский бизнесмен стал лучшим предпринимателем России
В бюджет Коми включили деньги на строительство только одного мусорного полигона
Цена на молоко в Сыктывкаре подскочила из-за технического сбоя
18-летний ухтинец украл телефон у таксиста
Пять поводов сходить на выставку «Книга художника» в Сыктывкаре
В Сыктывкаре мужчина разбился насмерть, выпав из окна 9 этажа
В Сыктывкаре ищут пропавшего без вести 32-летнего Антона Рязанцева
Коми уточнит границы с Кировской областью
Волонтеры Коми могут получить знаки отличия
Жительница Печоры «проиграла» на бирже более двух миллионов рублей
В Коми 14-летний школьник угнал автомобиль деда и попал в больницу
Подростку из Коми грозит год тюрьмы за сожжение флага России
Вокалисты из Коми не прошли в финал «Универвидения-2018»
Под Ухтой горит производственное здание
Парад рекордов мобильного общения в Коми
Усинец, угнавший автомобиль мэрии и попавший на нем в смертельное ДТП, не признал свою вину
В Коми погиб водитель провалившегося под лед снегохода