«Я вижу только яркие пятна»: история нового участника проекта «Может быть по-другому»

В рамках проекта «Может быть по-другому» наше издание помогает людям с ограниченными возможностями сделать первые шаги навстречу мечте: для Алексея Сахаутдинова корреспонденты «Комсомолки» организовали мастер-класс по игре на флейте, для Вовы и Сережи Бобровых - устроили встречу с футболистом «Новой генерации» Ильей Рубцовым. Новый герой проекта — 17-летний Александр Изъюров из Сыктывкара — хочет учить китайский. В его случае есть одно «но»: юноша почти ничего не видит.

С БОЛЕЗНЬЮ С САМОГО РОЖДЕНИЯ

Диагноз Александру поставили, когда он только родился. Его недуг — ретинопатия недоношенных пятой степени. У страдающих из-за этой болезни детей происходит, можно сказать, деформация глаза. На ранних стадиях болезнь может повернуть вспять, но в случае Саши чуда не случилось: у него самая тяжелая, пятая степень ретинопатии. При пятой стадии происходит тотальное отслоение сетчатки, что приводит к постепенному ухудшению зрения и, в результате, к полной потере возможности видеть. На одном глазу у школьника уже удалили хрусталик, другой ещё может что-то видеть:

— Я вижу, когда очень светло. Если передо мной есть какое-то пятно, значит что-то есть впереди: например, машина. Я потом папу спрашиваю: «Что за машина?». И папа отвечает: «Это не машина, это стена» (если я скажу что-то неправильно), рассказывает Саша.

Школьник не очень любит фотографироватьсяФото: Дарья ЮДИНА

Если Саше нужно выйти на улицу, его обязательно сопровождает кто-то из родных: папа, мама, бабушка. Без поддержки подросток гулять не может. Он почти всегда носит черные очки и ходит по незнакомым местам очень медленно и осторожно. Болезнь наложила отпечаток на его характер: фотографируется Саша неохотно и улыбается редко.

Лечить его недуг берутся врачи только Всероссийского центра глазной и пластической хирургии Минздрава России, который находится в Уфе. Этот центр является передовым в своей области: там работают лучшие врачи и используют новейшее оборудование. Но и доктора этого центра могут пока только «контролировать» болезнь Саши. Исцелить его пока невозможно.

СТРОИТЬ ГРАФИКИ НАОЩУПЬ

Александру сейчас 17 лет. Он учится в девятом классе обычной школы, правда, в индивидуальном порядке. Грызть гранит науки ему помогают разные приспособления: программа-«говорилка» (она озвучивает, что Саша вбивает в компьютер), брайлевский принтер и сканер, камера и микрофон. Учиться, как говорит Саша, ему не особо тяжело. Правда, иногда возникают трудности с математикой:

Особых сложностей с учебой у меня нет. Правда, на математике непросто дались графики функций. Чтобы научиться их строить, я практиковался несколько недель: чертил ручкой, выделял точки и потом прощупывал. Так и учился их строить, — вспоминает юноша.

Исцелить Сашу сейчас невозможноФото: Дарья ЮДИНА

График Саши включает не только учебные занятия. Он любит слушать радио и новости по телевизору: он в курсе всех новостей благодаря тому, что вся информация озвучивается. Ещё школьнику нравится ходить с папой в бассейн и играть в шахматы (в школе он ходит на специальную секцию и участвует в турнирах):

— Какой у меня уровень? Лучше об этом спросить наставника. Но большую часть соперников я обыгрываю, — отвечает на вопрос Саша.

Сейчас школьник загорелся желанием учить китайский. Он признается, что это желание возникло у него само собой:

— Однажды я просто заинтересовался китайским языком. Мне интересен сам язык, его звучание.

Естественно, о занятиях по китайскому языку Саша и попросил «Комсомольскую правду». Удалось ли нам выполнить его просьбу, вы узнаете на этой неделе…

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