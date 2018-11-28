Новый год 2018-2019 в Сыктывкаре: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

До Нового года-2019 осталось 33 дня. Самое время планировать, как провести праздничные дни, наполненные волшебством, запахом мандаринов и предвкушением чуда. Мы облегчили эту задачу и подготовили для вас подборку новогодних мероприятий для детей и взрослых.

Новогодний СВИН-КОН

«Сыр-кон Новогодний» ждет гостей

Где: Лофт ЧаЩа, Октябрьский пр. 131/6

Когда: 21 декабря, с 18.00

Стоимость: Билеты скоро в продаже

«Сыр-кон новогодний. СВИН-КОН» (12+): это фирменные конкурсы для фанатов популярной культуры (комиксов, сериалов, видеоигр и кино), подарки от партнёров, живая музыка, уютная атмосфера большого квартирника, гик-ёлочка и, конечно же, косплей.

С 22.00 в «ЧаЩе» на afterparty остаются самые зрелые гики (старше 18 лет): их ждет ещё больше конкурсов и подарков!

«Братец Кролик и Братец Лис»

Где: Театр оперы и балета Республики Коми, Коммунистическая, 32

Когда: 29 декабря, 14:00

Стоимость: от 200 до 300 рублей

В преддверии новогодних праздников 22, 23, 29 декабря и в дни январских каникул Театр оперы и балета Республики Коми обещает порадовать зрителей всероссийской премьерой детского мюзикла-вестерна. Это история про ловкого Кролика и коварного Лиса; хотя герои и называют друг друга словом «братец», отношения между ними далеко не братские. В новой сказке зрителей ждёт встреча и с другими знакомыми им героями: неуклюжим Братцем Медведем, умником Братцем Черепахой, прекрасной мисс Белкой и множеством других персонажей. Все они соревнуются в остроумии, смекалке и хитрости, с ловкостью выпутываясь из непростых ситуаций. Забавные и непредсказуемые приключения «братцев», наполненные интригами, погоней и розыгрышами, не позволят никому заскучать. Необычным участником действия спектакля выступит театральный оркестр, а юные зрители смогут включиться в интерактивный формат самого мюзикла.

Мюзикл «Тайна золотого ключика»

В филармонии ждут маленьких зрителей

Когда: 23 декабря, в 11:00.

Где: Коми республиканская филармония, улица Ленина, 61

Стоимость: от 200 рублей

Государственный ансамбль «Асъя кыа» представляет свой первый мюзикл для детей – «Тайна золотого ключика» по мотивам повести-сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Юных зрителей ждут масштабные красочные декорации и яркие костюмы. Через известный сюжет и сказочные приключения юные зрители узнают ценность знаний, поймут, что, проявляя чрезмерную доверчивость, можно попасть в неприятности. Но главное – они оценят силу настоящей дружбы!

Дискотека 90-х

Старое доброе диско в стиле 90-х не оставит равнодушных

Где: Центр досуга и кино «Октябрь», Сыктывкар, ул. Советская, 53.

Когда: 29 декабря с 20.00 до 04.00

Стоимость: 300 рублей

Организаторы обещают караоке, два танцпола, мега звук, лучших диджеев и Дед Мороза со Снегурочкой. Кроме того, для зрителей выступят артисты с зажигательными номерами. И все это – под старое доброе диско в стиле 90-х.

Новогоднее шоу «Тайна пиратских сокровищ»

В Сыктывкаре впервые пройдет впервые пройдет единственное новогоднее шоу международного уровня для детей и взрослых

Когда: 30 декабря в 11:00

Где: КСЦ «Ренова», Сыктывкар, ул. Димитрова, 14/1

Стоимость: 800, 1000 и 1200 рублей в кассах «Реновы» и ЦУМ

В канун Нового года, 30 декабря, в Сыктывкаре в КСЦ «Ренова» впервые пройдет единственное новогоднее шоу международного уровня для детей и взрослых «Тайна пиратских сокровищ». Для зрителей приготовили сюрпризы, вырастающую ёлку и волшебную встречу с Дедом Морозом со Снегурочкой. Уникальное, яркое, красочное и незабываемое представление подарит жителям и гостям столицы Коми московский театр людей и кукол «Чудаки».

– Театр «Чудаки» трудно застать в России. В Сыктывкар они прилетят сразу после гастролей по Северной Америке и всего на одно выступление. У всех актеров сказочно красивые костюмы. Одни наряды страусы с пингвинами чего стоят. И ёлка пятиметровая, которая будет расти все шоу. Детям точно понравится, – рассказал организатор мероприятия Иван Басков.

Концерт Unity of musical impulse (Единение музыкального импульса)

На техно вечеринку едет гость из Берлина

Когда: 4 января в 22:00 — 5 января в 9:00

Стоимость: предпродажа - 650 рублей

На первой техно-вечеринке 2019 года отыграет музыкант Patrick Arbez (Патрик Арбез) прямиком из Берлина. «Да будет техно!» - пишут организаторы.

«МириадА» - второй спектакль от Power of Fire

«МириадА» - эта история о том, что у каждого есть свое место в этом мире

Где: Театр оперы и балета, ул. Коммунистическая, д. 32

Когда: 7 января, 11:00

Стоимость: от 350 рублей

Вторая сказка из цикла - «Сказки в темноте» расскажет историю целого грибного царства. Эта история о том, что у каждого есть свое место в этом мире, то место, где он не будет одинок, где он счастлив и в нем нуждаются. И как всегда - каждый зритель увидит что-то свое, важное именно для него.

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