2018-11-28T16:36:30+03:00
Конкурсы и тесты

«Комсомолка» объявляет фотоконкурс «Тепло домашнего очага»

Присылайте нам снимки, символизирующие для вас уют
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"Комсомолка" ждет ваши уютные и теплые фотографий!"Комсомолка" ждет ваши уютные и теплые фотографий!
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В Коми пришла долгожданная зима, а вместе с ней и морозы. Так что, вернувшись домой с работы или учебы, хочется поскорее укутаться в теплый плед и забраться с ногами в любимое кресло.

Зимой у каждого северянина есть подобные ритуалы и рецепты по созданию хорошего настроения и теплой атмосферы в доме. Возможно, вы с чувством легкой ностальгии возвращаетесь к фотографями из летнего отпуска или перечитываете понравившуюся книгу. Или готовите шарлотку и приглашаете на горячий пирог своих друзей.

Расскажите нам о своих приметах домашнего тепла и уюта. А еще лучше покажите это на снимках! "Комсомолка" с радостью примет фотографии, символизирующие для вас домашний очаг. Авторы самых уютных снимков по итогам всенародного голосования получат приятные призы от магазина «Домашний текстиль».

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Участникам необходимо прислать одну фотографию, которая олицетворяет для них идею домашнего тепла и уюта. Снимки принимаются по адресу kp@kpkomi.ru (с пометкой «Тепло домашнего очага») или в сообщения нашей группы в "ВКонтакте".

ПРИЗЫ

1 место: 2-х спальный комплект постельного белья, подушка, полотенце - все на общую сумму 5 тысяч рублей.

2 место: 2-х спальный комплект постельного белья, одеяло, полотенце - все на общую сумму 3 тысячи рублей.

3 место: 1,5 спальный комплект постельного белья, полотенце - все на общую сумму 2 тысячи рублей.

Победителей конкурса ждут заслуженные призы

Победителей конкурса ждут заслуженные призы

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

С 28 ноября по 16 декабря – прием фото по адресу kp@kpkomi.ru или в сообщения в "ВКонтакте".

С 17 по 25 декабря – голосование на сайте.

26 декабря 12:00 – подведение итогов конкурса на сайте komi.kp.ru.

ПАРТНЕР ПРОЕКТА:

Сеть магазинов «Домашний текстиль»:

Эжва, ул. Комарова, 18/1, «Домашний текстиль»,

Эжва, пр. Бумажников, 36, «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей»

Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, ТРК РубликЪ «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей»

Сыктывкар, ул. Лыткина, 31, «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей».

Партнер проекта сеть магазинов "Домашний текстиль"

Партнер проекта сеть магазинов "Домашний текстиль"

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