100 рек Вычегды

Вы знали, что в мире существует четыре реки с названиями в одну букву: А, Д, Ы и Ю?

Две из них протекают в России, одна – в США и одна – во Франции. А еще, только представьте, – капля дождя, выпавшего на территории Республики Коми, может оказаться в пяти морях двух океанов и одном море-озере! Об этом и многом другом рассказывается в методическом пособии Сергея Журавлёва «Занимательная гидрография», позволяющем в игровой форме узнать и запомнить реки нашей республики. Пособие будет издано в рамках проекта туристского освоения рек бассейна Вычегды к 100-летию Коми края.

Известному альпинисту и писателю Сергею Журавлёву 11 ноября исполнилось 60 лет.

Известному альпинисту и писателю Сергею Журавлёву 11 ноября исполнилось 60 лет.Фото: Из личного архива героя публикации

Сергей Васильевич стал первым в Коми обладателем Ордена альпинистов 2 степени «Эдельвейс». Награда была вручена за альпинистское освоение вершин двух горных районов на Полярном и Приполярном Урале. Путешественник активно участвует и в литературной жизни Коми, регулярно публикуется в газетах и журналах, выходящих в Коми и за ее пределами. В этом номере «КП-Авиа» мы предлагаем вам разгадать шарады «Занимательной гидрографии». Ну что, приступим?

Чтобы запомнить речное имя

«Вы» «Через» «Года» пройдите,

«Рез» уберите, «О» уберите,

Имя реки на карте найдите.

(Вычегда)

Вы знали, что в мире существует четыре реки с названиями в одну букву: А, Д, Ы и Ю?Фото: из открытых источников

Когда в ежа

запрячу «Ю»

найдется речка -…

(Вежа-Ю)

По зеркальному ежу

букву «Г» я напишу.

И зеркальный ёжик

Станет речкой - …

(Пожег)

«Чудь» «Чудила»:

«Ю» лепила,

Потому что без «Ю»

Нет реки…

(Чудью)

Если убираем «Р»,

То и в стае разных «Рыб»,

Мы отыщем реку - …

(Ыб)

«Человек» теряет буквы

Общие для «Лот» и «Локон»,

Общие для «Век» и «Веко»,

Но зато находит он,

В конец привычно вставив «Ю»,

Таежную речку с названием -…

(Чов-Ю)

«Виталина»

«Шерсть» «Чесала»,

Ей «Вера» помогала:

Из «Вишни» и «Пера»

Имя речки составляла -…

(Вишера)

Вы знали, что в мире существует четыре реки с названиями в одну букву: А, Д, Ы и Ю?Фото: из открытых источников

«Нина» «Вяжет»

Новый «Шарф»:

«Шерсть» готовила «Вчера»…

Речку отгадать несложно,

Имя речки -…

(Нившера)

«Лыжи» «Малы» «Ване»

«Жилы» не нужны «Яне».

Запрятали звуки и слова

имя притока Нившеры - …

(Лымва)

У «Луга» и «Буга»

займем два общих звука.

Затопит печку Никодим:

Поставит в окончанье «Дым».

А мы подумаем слегка:

Узнаем, где течет река.

(Угдым)

«Локти» Лёня «Замочил»

В речке под названьем - …

(Локчим)

Теряет ноту «Фа»

«Фасоль»

И остается речка -…

(Соль)

«Вика», «Зина» и «Галина»

Шли домой из магазина,

Словами играли

Реку искали.

Сложили три имени,

Нашли реку красивую.

(Большая Визинга)

«Поле» «Инга»

перешла

«Ле» потеряла,

реку нашла.

(Поинга)

«Сычи» «Солировали» в ночи.

«Сычовое» «Соло» – ухи и «Ахи»,

Сплошные ужасы и страхи.

Среди звуков, слов и строк

Спрятан Вычегды приток.

(Сысола)