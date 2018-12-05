100 рек Вычегды
Вы знали, что в мире существует четыре реки с названиями в одну букву: А, Д, Ы и Ю?
Две из них протекают в России, одна – в США и одна – во Франции. А еще, только представьте, – капля дождя, выпавшего на территории Республики Коми, может оказаться в пяти морях двух океанов и одном море-озере! Об этом и многом другом рассказывается в методическом пособии Сергея Журавлёва «Занимательная гидрография», позволяющем в игровой форме узнать и запомнить реки нашей республики. Пособие будет издано в рамках проекта туристского освоения рек бассейна Вычегды к 100-летию Коми края.
Известному альпинисту и писателю Сергею Журавлёву 11 ноября исполнилось 60 лет.
Известному альпинисту и писателю Сергею Журавлёву 11 ноября исполнилось 60 лет.Фото: Из личного архива героя публикации
Сергей Васильевич стал первым в Коми обладателем Ордена альпинистов 2 степени «Эдельвейс». Награда была вручена за альпинистское освоение вершин двух горных районов на Полярном и Приполярном Урале. Путешественник активно участвует и в литературной жизни Коми, регулярно публикуется в газетах и журналах, выходящих в Коми и за ее пределами. В этом номере «КП-Авиа» мы предлагаем вам разгадать шарады «Занимательной гидрографии». Ну что, приступим?
Чтобы запомнить речное имя
«Вы» «Через» «Года» пройдите,
«Рез» уберите, «О» уберите,
Имя реки на карте найдите.
(Вычегда)
Вы знали, что в мире существует четыре реки с названиями в одну букву: А, Д, Ы и Ю?Фото: из открытых источников
Когда в ежа
запрячу «Ю»
найдется речка -…
(Вежа-Ю)
По зеркальному ежу
букву «Г» я напишу.
И зеркальный ёжик
Станет речкой - …
(Пожег)
«Чудь» «Чудила»:
«Ю» лепила,
Потому что без «Ю»
Нет реки…
(Чудью)
Если убираем «Р»,
То и в стае разных «Рыб»,
Мы отыщем реку - …
(Ыб)
«Человек» теряет буквы
Общие для «Лот» и «Локон»,
Общие для «Век» и «Веко»,
Но зато находит он,
В конец привычно вставив «Ю»,
Таежную речку с названием -…
(Чов-Ю)
«Виталина»
«Шерсть» «Чесала»,
Ей «Вера» помогала:
Из «Вишни» и «Пера»
Имя речки составляла -…
(Вишера)
Вы знали, что в мире существует четыре реки с названиями в одну букву: А, Д, Ы и Ю?Фото: из открытых источников
«Нина» «Вяжет»
Новый «Шарф»:
«Шерсть» готовила «Вчера»…
Речку отгадать несложно,
Имя речки -…
(Нившера)
«Лыжи» «Малы» «Ване»
«Жилы» не нужны «Яне».
Запрятали звуки и слова
имя притока Нившеры - …
(Лымва)
У «Луга» и «Буга»
займем два общих звука.
Затопит печку Никодим:
Поставит в окончанье «Дым».
А мы подумаем слегка:
Узнаем, где течет река.
(Угдым)
«Локти» Лёня «Замочил»
В речке под названьем - …
(Локчим)
Теряет ноту «Фа»
«Фасоль»
И остается речка -…
(Соль)
«Вика», «Зина» и «Галина»
Шли домой из магазина,
Словами играли
Реку искали.
Сложили три имени,
Нашли реку красивую.
(Большая Визинга)
«Поле» «Инга»
перешла
«Ле» потеряла,
реку нашла.
(Поинга)
«Сычи» «Солировали» в ночи.
«Сычовое» «Соло» – ухи и «Ахи»,
Сплошные ужасы и страхи.
Среди звуков, слов и строк
Спрятан Вычегды приток.
(Сысола)
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