Корт-Айка: коми-зырянский разбойник

Действительно ли, что современное село Корткерос расположено в том самом месте, где промышлял зырянский колдун, и даже названо в честь Кöрт-Айки? Или это совпадение?

Железный первокузнец

Первая запись и публикация предания о Кöрт-Айке относится к середине ХIХ века. Имя могучего колдуна-туна имеет топонимическую подоплеку, объясняющую происхождение названия села Кöрткерöс «Железная возвышенность». Железо было необходимым атрибутом Кöрт-Айки: он носил одежду и шапку из железа, у него был железный дом, лодка, лук и стрелы. Приписываемая Кöрт-Айке, как и другим тунам, неуязвимость объяснялась тем, что у него было железное тело.

Наряду со своими «железными способностями» Кöрт-Айка, как и другие могучие туны, обладал неограниченной властью над стихиями. По его слову меркли солнце и луна, день превращался в ночь и наоборот. Он мог заставить реку потечь вспять, а в засуху вызвать обильный дождь. Мог остановить словом плывущую по реке лодку.

Основным занятием «железного человека» было ограбление судов и лодок, проплывающих по Вычегде, которые он останавливал протянутой через реку железной цепью. Он никого не пропускал ни через свое расположение, ни по реке, прилегающей к его логову. Более того, Кöрт-Айка был первокузнецом, поскольку до него ковать железо никто не умел, то есть являлся как бы культурным героем со знаком минус, так как своим знанием ни с кем не делился.

Кöрт-Айка и Стефан Пермский

Согласно мифам коми, неуязвимого железного колдуна-грабителя, наводившего страх на весь край, удалось победить только одному человеку – православному подвижнику XIV века Стефану Пермскому, крестителю коми-зырян и коми-пермяков.

Вот поехал однажды Стефан Пермский вверх по Вычегде и стал приближаться к месту расположения туна Кöрт-Айки и видит, что река Вычегда на всю ширину обтянута железной цепью так, что нельзя ни проехать, ни объехать на лодке. Стефан осенил себя крестным знамением и ударил крестом по цепи. Цепь лопнула и погрузилась на дно реки, освободив путь для лодки.

Стефан Пермский ударил его крестом по лбуФото: из открытых источников

Кöрт-Айка почувствовал приближение Стефана и после первой своей неудачи с железной цепью пустил более сильные средства своего чародейства. Стефан спокойно плыл на лодке, не ожидая пока ничего такого до встречи с разбойником. Вдруг спокойная поверхность реки забурлила, вспенилась, по всей ширине Вычегды загуляли огромные волны, угрожая проглотить лодку Стефана. Понял Стефан, что это козни туна Кöрт-Айки. Стефан осенил себя крестным знамением, окунул свой крест в бурлящую реку, волны сразу утихли, река успокоилась.

Когда Стефан причалил к берегу, Кöрт-Айка с яростью кинулся на него, размахивая огромным топором. Стефан знал, что обычными средствами не победить Кöрт-Айку, так как тело его железное и неуязвимо для оружия его спутников. Он велел своим спутникам стоять дальше от ударов нападавшего, а сам пошел прямо на Кöрт-Айку, ударил его крестом по лбу. Кöрт-Айка упал, как подкошенный, не издав ни единого звука, испустил дух. Это место, где жил и похоронен был тун Кöрт-Айка, стало называться по его имени: «Кöрт-Керöсом».

Комментарий эксперта

Николай Конаков, этнограф, с 1988 по 2001 год возглавлял отдел этнографии в Институте языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук.

- Известно множество легенд, в которых Стефан Пермский борется с языческими колдунами и знахарями, а иногда и богами, и, конечно, непременно побеждает их словом Божием. Вариант, когда он собственноручно убивает своего противника, является редким. Обычно же Стефан противостоит своему противнику лишь до тех пор, пока тун не исчерпывает свои колдовские возможности. После чего его с использованием магических средств (удары топором наотмашь, разрезание нательного пояса) убивают либо спутники Стефана, либо сородичи туна, убедившиеся в его бессилии перед новой верой.