2018-11-28T11:05:03+03:00
Политика

В концу года в Усинске выберут нового мэра

На вакантную должность претендуют три человека
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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На должность главы МО ГО «Усинск» претендуют три человека. Об этом «КП-Коми» рассказали в пресс-службе администрации города. Помимо и.о. мэра Николая Такаева, на вакантную должность претендуют директор городской средней общеобразовательной школы №5 Николай Гуськов и директор Усинского политехнического техникума Олег Рубан.

Заявки на конкурс больше не принимаются. Нового главу Усинска выберут на очередной сессии городского Совета 20 декабря.

В действующее законодательство уже внесены поправки, которые предусматривают совмещение должности главы городского округа и руководителя администрации. Поэтому после декабрьской сессии городским округом и администрацией Усинска будет руководить один человек — победитель конкурса. Конкурсной комиссии предстоит проверить документы кандидатов на соответствие их требованиям, а депутатам городского совета — выбрать будущего главу ГО путем тайного голосования.

Напомним, бывший мэр города Станислав Хахалкин сложил свои полномочия в августе этого года в связи с переездом в Сыктывкар. Вместо него временно исполняющим обязанности мэра был назначен Николай Такаев.

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