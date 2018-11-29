«Кто ночью пойдет на кладбище?»: в Сыктывкаре современные светильники на солнечных батареях установили в глуши

В Сыктывкаре продолжают появляться полезные и необходимые ноу-хау. Так, в Эжве в этом году установили первую в городе «умную» остановку, которая показывает время прибытия автобусов. А в некоторых маршрутах проезд теперь можно оплачивать картой, а не носить с собой кучу мелочи. Но если эти новшества горожане оценили, то есть и такие случаи, когда желание властей угнаться за современностью расходится с точкой зрения местных жителей.

Жители пгт. Краснозатонский прислали в редакцию «Комсомолки» снимки новых светодиодных светильников, которые появились рядом с их поселков. Да вот только установили их возле кладбища.

- Они ведь работают на солнечных батареях и включаются ночью. Кто в это время пойдет на кладбище? - удивляются жители пригорода Сыктывкара. – Лучше бы их рядом со школой поставили или в другом людном месте.

Жителей местного поселка удивило такое ноу-хау

Установку светильников именно в этом месте Минстрой Коми объяснил государственным контрактом по установке недостающих элементов обустройства пешеходных переходов. Их изготовила производственная компания «Geliomasten. Они могут светить при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия.

Светятся они в темное время суток. Но кто ночью пойдет на кладбище. Там-то фонарей нет!

Работают от солнечных электростанций, которые закреплены на столбах. У каждой электростанции есть аккумулятор, который заряжается в светлое время суток. Кроме того, пешеходный переход возле кладбища оснащен датчиками движения. Светильник включается в темное время суток при появлении пешехода в зоне пешеходного перехода и выключается через несколько минут после того, как пешеход покинет переход.

Кто в темное время суток пойдет на кладбище, на котором нет фонарей - большой вопрос.

Минстрой объяснил установку выполнением госконтракта

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