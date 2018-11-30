Как в Коми можно законно срубить елку на Новый год

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми определило стоимость новогодних елей и места их рубки.

Желающие самостоятельно выбрать и срубить в лесу елочку должны обратиться в лесничество по месту жительства, где им дадут реквизиты для оплаты. Как сообщили в Управлении лесного хозяйства Минприроды Республики Коми, стоимость ели высотой до 1 метра составит 26 рублей 88 к., от 1 до 2 метров – 40 рублей 32 к., от 2 до 3 метров - 53 рубля 76 к., от 3 до 4 метров – 67 рублей 20 к., от 4 метров и выше – 134 рубля 39 копеек.

После оплаты необходимо написать заявление и заключить договор купли-продажи. На рубку ели дается один день на выбор, место рубки указывается в договоре.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, желающих организовать в городах и районах елочные базары, Минприроды РК назначило аукционы. Так 29 ноября на аукционе по Удорскому, Сысольскому и Айкинскому лесничествам было продано 1850 елей. На аукцион по заготовке елей на территории Сыктывкарского лесничества выставлено 714 деревьев, назначен он на 6 декабря. Для подачи заявки на участие в торгах необходимо обратиться в Сыктывкарское лесничество.

Те, кто вырубает зеленых красавиц незаконно, могут получить штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. Уголовная ответственность, предусмотренная статьей 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», наступает в случае, если размер ущерба превышает пять тысяч рублей.

Ущерб от незаконной заготовки новогодней ели или других хвойных пород рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 273 от 08.06.2007 г. В этом году он составляет 2688 рублей за ель высотой до 1 метра, 4032 рубля – за ель от 1 до 2 метров, 5376 рублей придется возместить за ель высотой от 2 до 3 метров, 6720 рублей – за ель от 3 до 4 метров и за ель от 4 метров и выше придется заплатить 13439 рублей.

При этом ущерб увеличивается в два раза, если незаконная заготовка елей и других хвойных пород была совершена в защитных лесах, в три раза – если нарушителя поймают на особо защитных участках защитных лесов, в пять раз – на особо охраняемых природных территориях.

Реквизиты для оплаты:

Получатель: УФК по Республике Коми (Минприроды Республики Коми)

ИНН 110 11 600 27 КПП 110 101 001

Банк получателя: Отделение - НБ Республика Коми г.Сыктывкар

Счет получателя: 401 018 1000 000 0010 004

БИК: 048702001

КБК: 053 112 040 11 016 000 120

ОКТМО: по месту нахождения лесничества

Назначение платежа: Плата за использование лесов по договору купли-продажи лесных насаждений (новогодние ели).

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