Стая промышляющих в селе Ыб волков снова попала на видео

В старинном селе Ыб Сыктывдинского района Коми по ночам орудует целая стая волков. Они гуляют по деревенским улицам каждую ночь, о чем говорят записи с камер видеонаблюдения местного жителя Сергея Артеева.

Житель села Ыб регулярно проверяет камеру видеонаблюдения, которая установлена у него на доме. Раньше в поле зрения попадали только безобидные лисицы. Но уже вторую ночь подряд видео с камер напоминает триллер. В ночь с 29 на 30 ноября в местечко Ель опять наведались волки. Стая из семи особей рыскала по двору в поисках, чем бы поживиться.

Волки – больная тема для местных жителей, которые опасаются поздним вечером выходить из дома. Они запирают на засов собак, которые являются лакомым кусочком для серых хищников. Но и это не всегда помогает. С начала сезона в селе уже утащили несколько домашних псов.

- Если и дальше у наших охотников всё будет под таким контролем, то собак в селе не останется, - отметил Сергей Артеев.

В местной администрации на проблему отреагировали в пределах своей компетенции. Специалисты отправили письмо-ходатайство в МВД, Общество охотников и рыболовов и ГКУ «Охотничий надзор и контроль». «Мы направим повторное письмо, еслиеще поступят заявления от жителей Ыба», - отметили в сельском совете.

В Минприроды знают о волчьей проблеме в старинном селе. Специалист управления охраны использования животного мира и охотничьих ресурсов ведомства выезжал в Ыб по этому случаю:

- Те следы, которые специалисту удалось обнаружить, подтверждают, что семь волков в настоящее время ушли в направлении Сысольского района. В Визинге уже проинформировано Общество охотников и рыболовов, а также создан ТОС – специализированная организация, которая занимается отстрелом волков. Охотники готовы к встрече с хищником, - отметил начальник управления Андрей Климов. Специалист добавил, что волки, попавшие на камеру видеонаблюдения в ночь с 29 на 30 ноября, могут принадлежать к другой стае. Хищники очень мобильны, они крайне редко находятся на одном месте.

Рекомендации от охотоведов: как защитить собак

- Свободно не выгуливайте собак. Не держите их на цепи. Содержите их в загонах или в закрытых помещениях. Соблюдение этих элементарных правил содержания собак исключит факты гибели животных от хищников.