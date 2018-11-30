В Сыктывкаре на церемонии взвешивания бойцов ММА едва не произошла драка

Уже завтра в Сыктывкаре пройдет девятый турнир по смешанным единоборствам Parma Fights 9: Nordic Heroes. В преддверии зрелищного шоу у спортсменов прошла церемония взвешивания. Двадцать мужчин и две отважные девушки собрались в одном зале, чтобы быть допущенными до соревнований. Кто-то спокойно ждал своей очереди, а некоторые до последней минуты сгоняли вес, чтобы войти в свою весовую категорию.

Как рассказал «КП-Коми» рефери турнира Павел Секретарев, эту процедуру каждый спортсмен проводит по-своему.

Перед боем все должны пройти церемонию взвешиванияФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Многие из них еще подводят вес, сгоняют излишки. Одни бегает в специальном костюме, чтобы вспотеть, а другие греются в сауне, при этом накрываясь 3-4 одеялами, - объяснил рефери.

Кроме этого бойцы за сутки до взвешивания перестают пить и есть. Часто оказывается, что эти последние 24 часа перед боем, оказываются покруче, чем сама схватка.

Тела многих бойцов украшают татуировкиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Если спортсмен не укладывается в свой вес, то события могут развернуться по-разному. Все зависит от того, как к этому подойдут организаторы соревнований и соперник. Оппонент соперника, который не уложился в вес, может согласиться на бой и тогда схватка состоится, - рассказал Павел Секретарев. - Но боец, который не уложился в свою весовую категорию, теряет один балл.

30.11.2018. Церемония взвешивания на Parma Fights.

Девятый турнир Parma Fights носит статус международного. В Сыктывкар приехали бойцы из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Москвы, Самары, Саратова, Казани, Перми, Кирова, Костромы, Ухты и Воркуты.

Между Байышем Абдраитовым из Кыргызстана и Геворгом Киракосяном, представляющим Сыктывкар, произошла небольшая стычкаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

При это организаторы подчеркивают, что их мероприятие правильно называть турниром по смешанным единоборствам, а не боями без правил.

- Бои без правил проходили в начале 90-х в Америке. Там не было никаких правил и ограничений. MMA – спорт, он включен во всероссийский реестр. Правила MMA утверждены Минспортом России, и они достаточно жесткие, четкие, понятные, - уточнил один из орагнизаторов Parma Fights.

Так, спортсменам нельзя бить лежачего соперника по голове ногой, тыкать пальцами в глаза, бить в пах, таскать друг друга за волосы, захватывать экипировку соперника, спорить с судьей и нецензурно выражаться. За мат даже может грозить дисквалификация.

Все бойцы заранее узнают своих соперников и готовятся специально под конкретного человека: смотря бои друг друга, выстраивают тактику, программу тренировок.

К бою допустили всех 22 спортсменовФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Процедура взвешивания сама по себе однообразна и проста. Соперников вызывают один за одним и каждый встает на весы. После этого паре необходимо совершить церемонию Face to face (лицом к лицу – прим.) Соперники встают в боевую позу и несколько секунд смотрят друг другу в глаза, пока их фотографируют.

Эта традиция проходила спокойно, пока за дело не взялись Байыш Абдраитов из Кыргызстана и Геворг Киракосян, представляющий Сыктывкар. В какой-то момент гость турнира оттолкнул своего соперника, и между ними завязалась словесная перепалка. Организаторы тут же стали успокаивать соперников, попросив их при этом «не устраивать детский сад и оставаться профессионалами». Остальные Face to face прошли по всем правилам MMA.

Особое внимание было уделено участнике шоу «Пацанки» Валерии Матвеевой и ее сопернице Валерии Гвардиной. Но девушки не стали устраивать шоу и спокойно прошли процедуру взвешивания.

30.11.2018. Стычка Байыша Абдраитова и Геворга Киракосяна на Parma Fights.

Звезды женского поединка - Валерия Матвеева (слева) и Валерия Гвардина (справа)Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Сам турнир Parma Fights пройдет уже завтра, 1 декабря, в 18:00 в КСЦ «Ренова».