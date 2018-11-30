Только на слух: как почти слепой сыктывкарец Саша Изъюров учил китайский язык

Сыктывкарцу Александру Изъюрову 17 лет и он почти ничего не видит: вместо людей и предметов — цветные пятна. Несмотря на свой недуг Саша мечтает учить китайский: о занятиях по этому языку он и попросил «Комсомолку». В рамках проекта «Может быть по-другому» наш корреспондент организовал для него три урока.

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ: ПРИВЕСТВИЕ И СЧЕТ

Учила Сашу китайскому языку Лолита ДумскаяФото: Дарья ЮДИНА

Провести для Саши занятия согласилась Лолита Думская из школы «Express Language». Лолита Игоревна уже много лет учит детей разным языкам: преподавательница знает не только китайский, но и английский, немецкий, французский, испанский языки. Но занятия с Сашей стали для неё чем-то новым: до этого она ни разу не занималась с людьми с ограниченными возможностями.

— И, ля, сен, — на первый взгляд, просто набор непонятных букв. Но это только на первый взгляд: так Саша считает на китайском (один, два, три). Он быстро повторяет за учительницей.

Первое занятие Саши Изъюрова.

Первое занятие по китайскому было похоже на смесь первых занятий по математике и английскому в начальной школе. Лолита Игоревна учила Сашу считать до десяти и вежливо здороваться при встрече, говоря «Ни Хао» («Здравствуйте»). Учитывая особенность юноши, репетитор большой упор сделала на проговаривание выражений: они много раз повторяли уже выученное и слушали аудиозаписи живой речи на ноутбуке. Школьник впитывал все как губка, запоминая пласты новой информации на слух, а у корреспондента от обилия новых фактов только абрадакабра образовалась в голове.

После окончания занятий Лолита Игоревна похвалила Сашу, отметив, что он «действительно желает изучать язык и быстро улавливает новую информацию».

ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ: ПЕРВАЯ УЛЫБКА И СМЕШНОЕ СЛОВО

Если на первом занятии Саша был сдержан, то на втором стал раскрываться. Появились первые вопросы, он даже посмеялся:

«Папа по-китайски будет «баба». Звук средний между «б» и «п», объясняла преподавательница.

Сашу это «русско-китайское» слово повеселило.

На этом занятии он под руководством Лолиты Игоревны научился считать уже до ста, запомнил много новых слов и выражений: «Как тебя зовут?», «Сколько тебе лет?». Благодаря свежим знаниям вырос уровень диалогов, но преподавательница не только беседовала с юношей на китайском. Заданий было много: проговорить скороговорку с разной скоростью, перевести выражения, выучить стихотворение.

Саша учит фразы на китайском.

На втором занятии Саша с помощью Лолиты Игоревны попробовал написать иероглиф:

— Я долго думала, как же ему помочь с письмом. Хотела палочки принести, из пластилина иероглифы слепить, сказала преподавательница.

Потом она все-таки решила писать «вживую». В середине урока учительница попросила школьника встать, и после подвела его в доске. Писали он вместе: Лолита Игоревна водила рукой Саши:

— Чувствуешь? Этот иероглиф похож на букву «Т», а сейчас мы к нему добавляем перекрещенные знаки «больше-меньше».

Они даже попробовали писать иероглифыФото: Дарья ЮДИНА

В тот день герой нашего проекта часто спрашивал про время. Но не потому что устал, наоборот, — он огорченно вздохнул, когда сказали, что до конца занятия осталось всего 15 минут.

ТРЕТЬЕ ЗАНЯТИЕ: «ВО ДЗАЙЩИ ЧОНВЕН — Я УЧУ КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК»

На третьем занятии Саша улыбался гораздо чаще, чем на первом. Его уровень значительно подрос: диалоги усложнились, выражений стало намного больше, но переводил он почти без запинки.

Вопросов, кстати, тоже стало больше:

— А почему «лио» переводится как «студент»? Это же цифра «шесть»? - спросил ученик.

— У этого слова два значения, но пишутся они по-разному, - ответила Лолита Игоревна.

На втором занятии Саша начал улыбатьсяФото: Дарья ЮДИНА

На последнем занятии Саша сохранил в своей памяти много новых сведений: речевые конструкции, времена года, названия некоторых товаров.

Во дзайщи чонвен («Я учу китайский»), подумав несколько секунд, перевел он фразу.

Папу, вошедшего после окончания занятия, он смог поприветствовать на китайском: «Хвайнин лай тао» («Добро пожаловать»). Отец одобрительно улыбнулся.

Преподавательница не раз хвалила СашуФото: Дарья ЮДИНА

Лолита Игоревна сказала, что Саша достиг хороших результатов:

— Сейчас он уже может построить простой диалог на китайском: купить что-то; поинтересоваться, как дела; спросить, как пройти куда-нибудь.

Кстати, Саша и дальше хочет учить китайский. Его мама с помощью сотрудников библиотеки Брайля заказала специальный учебник.