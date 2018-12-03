Награждены победители ежегодного грантового конкурса ЛУКОЙЛа

Творческое соревнование проводилось как по традиционным номинациям («Духовность и культура», «Спорт», «Экология») так и в новой - «Молодежные инициативы», учрежденной в честь Года волонтера в России. Конкурс нацелен на поддержку инициатив некоммерческих организаций. При грантовой поддержке нефтяников свои идеи воплощают образовательные, культурные и спортивные учреждения, религиозные и общественные организации

- В первую очередь мы помогаем реализовать планы тем, кто приносит конкретную пользу обществу. Отрадно, что с каждым годом конкурс становится все популярнее, привлекает все больше участников. В прошлом году на конкурс поступило рекордное количество заявок – 155, а в этом еще больше – 197. Растет и число победителей, сегодня их 69. А это значит, что в жизнь воплотятся еще больше идей, направленных на решение социально значимых и актуальных вопросов в регионах деятельности компании, - отметил, открывая церемонию, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Голованев.

Среди победителей самое большее число – 17 – представляют Усть-Цилемский район Республики Коми. 11 побед одержали усинцы, по 7 – ухтинцы, сосногорцы, ижемцы и представители Ненецкого автономного округа.

– Этот конкурс – очередная возможность увидеть, как можно менять жизнь в России, которая признанно является страной возможностей. И мне приятно, что благодаря компании ЛУКОЙЛ возможности в различных сферах реализуются. Это пример эффективного сотрудничества в социальной и культурной сферах, - подчеркнула заместитель председателя правительства Республики Коми Наталья Михальченкова.

С приветствием выступил также генеральный директор некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов, поблагодаривший руководство регионов и муниципалитетов в проведении конкурса.

Среди победителей самое большее число – 17 – представляют Усть-Цилемский район Республики Коми. 11 побед одержали усинцы, по 7 – ухтинцы, сосногорцы, ижемцы и представители Ненецкого автономного округа.

При грантовой поддержке по итогам конкурса, например, в селе Коровий ручей Усть-Цилемского района обустроят «Аллею вечной памяти», посвященную погибшим в Великой Отечественной войне. В деревне Гам Ижемского района восстановят купольную часть храма Сретения Господня. Это станет одним из важнейших этапов реконструкции, после которой церковь смогут посещать прихожане.

В Усинске закупят оборудование для нового клуба любителей спидкубинга (скоростной сборки кубика Рубика) и проведут первые в Республике Коми соревнования по этому виду. «Сыктывкарский дворец творчества детей и учащейся молодежи» приобретет оборудование для создания детской телестудии. В средней школе №5 Нарьян-Мара создадут условия для развития национальных видов спорта – метания аркана, прыжков через нарты и других.

И это – лишь малая часть проектов, которые реализуют в двух северных регионах активные небезразличные местные жители при поддержке нефтяников ЛУКОЙЛа.

В ходе церемонии награждения на сцене Усинского Дворца культуры выступили артисты из разных уголков Республики Коми и Ненецкого округа.

В ходе церемонии награждения на сцене Усинского Дворца культуры выступили артисты из разных уголков Республики Коми и Ненецкого округа.