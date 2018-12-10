«Я тебя очень люблю и уважаю»: что пишут Деду Морозу дети из Коми

До Нового года остался 21 день. В волшебное предновогоднее время дети из Коми спешат отправить письма Дедушке Морозу в его сказочную резиденцию в Великом Устюге. Канцелярия волшебника поделились с «Комсомольской правдой в Коми» трогательными письмами маленьких жителей республики.

Дети из Коми написали Деду Морозу около 2000 писем за год. Это меньше, чем в прошлом году. Всего по состоянию на 1 декабря Дед Мороз получил 76 тысяч 453 письма не только из России, но и из других стран мира, что на 4 тысячи больше, чем в прошлом году. Большее количество писем приходит из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и Татарстана.

Не все дети просят у Деда Мороза материальные вещи. Некоторые ребята просто делятся хорошими новостями со сказочным волшебником

- Часто пишут из школ и детских садов. Дедушку Мороза поздравляют с Новым годом, Днем рождения. Нередко зимнего волшебника приглашают в гости. Примерно 1/3 писем приходит от взрослых всех возрастов. Ведь в чудеса верят не только дети. Женщины просят квартиру в центре города, путевку на море или стабильную работу. Просьбы мужчин - увеличение заработной платы, карьерный рост и новый автомобиль. Кто-то мечтает о духовных ценностях - благополучия для своих родных и мира на Земле. Пенсионеры присылают жалобы на чиновников. Письмо Деду Морозу для них является способом выговориться, - сообщили «Комсомольской правде в Коми» в канцелярии волшебника.

Малыши искренно пишут о своих заветных желаниях

В основном, дети желают получить от Деда Мороза гаджеты нового поколения, куклу LOL, Барби, детскую косметику, трек Хот Вилс, 3D ручку, новое платье, конструктор Лего, Робота-трансформера, гироскутеры, самолёты и машинки на пульте управления, железную дорогу. Также популярностью пользуется и спортивный инвентарь (велосипеды, фигурные и роликовые коньки, лыжи, футбольные и волейбольные мячи). Уже второй год стали популярны игры для всей семьи: «Мафия», «Монополия». Среди необычных просьб можно выделить ручку - эликсир вечной жизни, крылья как у феи, хвост как у русалки, скатерть-самобранку, волшебные камни.

Желания детей бескорыстны и чисты: «Я тебя очень люблю и уважаю»

- В первую очередь Дед Мороз отвечает на письма добрые и творческие. Ответ можно получить в течение года. В этом году таких писем стало значительно больше. При отборе писем, прежде всего, обращается внимание на послания от детей-сирот, малышей, страдающих тяжелыми заболеваниями, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - подытожили в сказочной конторе.

Все письма ребят Коми подкупают теплотой и верой в чудо. Публикуем некоторые из посланий ребят из северного края Дедушке Морозу.