Встречался с Чуковским, был знаком с Шостаковичем и переписывался с Набоковым - американский профессор объяснил, почему посвятил жизнь русской культуре

Прибывшего в Сыктывкар американского слависта Ирвина Уайла без преувеличения называют человеком-легендой или человеком-эпохой. И это справедливо, на родине - в США - он признан ведущим специалистом по русской литературе. Интересно, что судьба неоднократно сводила его с выдающимися русскимим писателями и композиторами. А сегодня иностранный гость провел лекцию в Национальной библиотеке и поделился воспоминаниями о знакомстве с Корнеем Чуковским, Владимиром Набоковым и Дмитрием Шостаковичем. Встреча была бы не возможна без участия бывшей сыктывкарки и подруги Уайла Татьяны Баумштейн.

На встречу с американским профессором пришли студенты и постоянные посетители Национальной библиотекиФото: Алиса КОЗЛОВА

На лекцию американского профессора пришли постоянные посетители библиотеки, а также сыктывкарские студенты.

- До 18 лет почти ничего не знал о России, но уважал русский народ за спасение мира от ужасов фашизма. В студенческие годы на курсе литературы я познакомился с романом Достоевского "Братья Карамазовы" - это произведение произвело на меня очень сильное впечатление. Я стал интересоваться Достоевским, подробно изучал его биографию и решил во что бы то ни стало выучить русский язык, - рассказал историю своего первого знакомства с русской литературой Ирвин Уайл.

Еще одним большим открытием для будущего слависта стала повесть Максима Горького "Детство" - этот литературный шедевр господин Уайл до сих пор считает одним из лучших произведений русской литературы. Погружаясь все глубже и глубже в тему, молодой ученый открывал для себя новые имена известных в России писателей.

- В архивах запасной библиотеки университета я обнаружил книгу какого-то Корнея Ивановича Чуковского - это была очень интересная и очень умная книга, - поделился воспоминаниями Ирвин Уайл.

Вскоре судьба свела его с советским писателем. При первой поездке в СССР в 1960 году молодой исследователь русской литературы познакомился с Корнеем Чуковским.

- Меня привезли к нему на дачу в Переделкино, на доме писателя крупными буквами было написано: "Корней Иванович занят, Корней Иванович работает, берегите его время", - рассказал американский лектор.

Чуковский хорошо владел английским языком, поэтому между иностранным гостем и писателем легко сложился диалог. Непосредственная беседа быстро переросла в серьезный разговор о любимом писателе господина Уайле - Максиме Горьком. От Чуковского американец узнал подробности смерти Горького.

- Чуквоский, узнав о смерти Горького, приехал к нему на дачу. Дом был заперт. На стук в дверь ответил мужской голос: "Тихо, хозяин здесь!". Это означало, что в здании находился Сталин. Глава государства что-то искал в бумагах Максима Горького, поэтому в дом покойного никого не пускали. Скорее всего, Сталин решил изъять из архива тексты своей биографии. После похорон Горького ходило много слухов о его насильственной смерти или ошибке врачей, которая привела к трагедии. Но впоследствии эти предположения не подтвердились, - перессказал историю, услышанную от Чуковского, американский славист.

Судьба сводила Ирвина Уайла с великими людьми - Чуковским, Шостаковичем и НабоковымФото: Алиса КОЗЛОВА

Увлекательный монолог продолжила история знакомства Ирвина Уайла с композитором Сергеем Шостаковичем.

- Шостакович хотел послушать настоящую американскую музыку, я приготовил для него пластинки трех композиторов, которых он точно не мог знать. Произведениям каждого автора Шостакович уделил по 15 минут, также быстро он изучил их партитуры и быстро находил главную часть музыкального произведения, - рассказал господин Уайл.

Американский лектор признался, что всю жизнь он посвятил изучению русского языка, литературе и музыке. По его инициативе в Чикагском университете был открыт славянский факультет, кроме того, в течение 10 лет студентам читали курс лекций по русской опере.

- После моих лекций американские студенты с удовольствием пели арии из русских опер, - с гордостью заявил Ирвин Уайл.

Всю свою жизнь Ирвин Уайл посвятил русской литературе и русской культуре.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Общение американского ученого с сыктывкарцами проходило в очень живой и демократичной атмосфере. Ирвин Уайл несмотря на почтенный возраст - ему уже 90 лет - демонстрировал блестящее чувство юмора.

- Меня зовут Владимир Сергеевич, я хочу задасть вам вопрос, - обратился из зала читатель средних лет.

- Простите как вас зовут, Владимир Владимирович? - в шутку переспросил американский лектор.

Зал поддержал юмор иностранного гостя громкими аплодисментами.

- Я спрашиваю не о президенте, а о Владимире Владимировиче Набокове, - разъяснил господин Уайл.

С Набоковым ученый был знаком только заочно - только по переписке.

- Я был наслышан о нетерпимости Набокова к Горькому и Достоевскому, он даже ставил двойки студентам, которые на его семинарах осмеливались сказать что-то хорошее про этих писателей. Поэтому я отправил письмо Владимиру Владимировичу, в котором попросил сдерживать свой характер и не демонстрировать неприязнь к русским коллегам. В ответ Набоков отправил мне письмо с советом:" Лучше вы попридержите свой характер!", - рассказал Ирвин Уайл историю, которая сегодня вызывает у него только улыбку.

Ответ литературного гения не вызвал обиду, а, наоборот, сподвиг написать ему еще одно письмо. После выхода в свет книги Ирвина Уайла "Максим Горький. Взгляд из Америки" автор первым делом направил издание бандеролью к Набокову. В ответном письме великий писатель уже не был столь резок. "Спасибо за книгу, с которой я не согласен", - такое послание получил господин Уайл от Владимира Набокова.

На этом встреча с американским лектором завершилась, затем еще примерно 20 минут Ирвин Уайл раздавал автографы благодарным сыктывкарским слушателям.