В Ыбе горел женский монастырь

В пятницу, 30 ноября, в селе Ыб Сыктывдинского района произошел пожар в женском монастыре. Об этом сообщил архиепископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим.

По его словам, пожар произошел вечером. В монастыре сгорел двухэтажный сестринский корпус, покрытый металлопрофилем. В момент пожара внутри находилось шесть человек. В результате случившегося никто не погиб, всех эвакуировали в два других пустующих корпуса обители.

Архиепископ добавил, что причину возгорания выясняет МЧС. В ведомстве сообщили о пожаре в жилом доме. Огонь тушили 37 человек и 11 единиц техники. В результате случившегося никто не пострадал.