2018-12-01T10:51:39+03:00
Общество

В Ыбе горел женский монастырь

Пожар произошел в двухэтажном корпусе
Поделиться:
Пожар произошел вечеромПожар произошел вечеромФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В пятницу, 30 ноября, в селе Ыб Сыктывдинского района произошел пожар в женском монастыре. Об этом сообщил архиепископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим.

По его словам, пожар произошел вечером. В монастыре сгорел двухэтажный сестринский корпус, покрытый металлопрофилем. В момент пожара внутри находилось шесть человек. В результате случившегося никто не погиб, всех эвакуировали в два других пустующих корпуса обители.

Архиепископ добавил, что причину возгорания выясняет МЧС. В ведомстве сообщили о пожаре в жилом доме. Огонь тушили 37 человек и 11 единиц техники. В результате случившегося никто не пострадал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Тамбовчанка, чей долг оплатил шейх: «Каждые сутки в больнице обходились в 600 тысяч, но увезти маму было нельзя»
57-летней Наталье Поповой потребовалась экстренная операция на сердце. Спасти женщину не удалось, но клиника выставила ее дочери счет в 14 миллионов рублей
Новости 24