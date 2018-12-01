2018-12-01T18:34:43+03:00
Общество

Лыжница из Коми заняла первое место в гонке на Кубке России

Житель республики финишировал третьим среди мужчин
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Гонка проходила в КрасноярскеГонка проходила в КрасноярскеФото: из открытых источников
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В субботу, 1 декабря, спортсменка из Коми Ольга Царева заняла первое место в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Об этом сообщает Минспорта Коми.

Среди женщин победила Ольга Царева из Республики Коми. второе место заняла Христина Мацокина из Татарстана, а третье – Анастасия Власова (Республика Коми/Сахалинская область). Среди мужчин победил Александр Панжинский из Москвы, второе место у Андрея Парфенова из Тюменской области. Третье место занял Илья Порошкин из Республики Коми. Гонка проходила в Красноярске.

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