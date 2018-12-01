Неслабый пол: в Сыктывкаре женский бой на турнире MMA продлился 15 секунд

Сегодня сыктывкарцы смогли увидеть 11 зрелищных боев на девятом турнире по смешанным единоборствам Parma Fights 9: Nordic Heroes. Бойцы из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и 10 городов России собрались в этот вечер в столице Коми, чтобы определить лучших из лучших в этом тяжелейшем виде спорта.

Ринг-герл Екатерина (слева) и Мария (справа)Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

На ринге спортсмены появлялись в лучших традициях MMA: пафосно выходя из густого тумана под свою музыку.

Многие спортсмены пафосно выходили из туманаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Перед схваткой каждому бойцу смазывали лицо вазелином, чтобы удары проходили вскользь и не рвали кожу, и вставляли в рот капу.

Перед боем лица спортсменов смазывают вазелиномФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В качестве разогрева зрители увидели шесть боев. Самым запоминающимся среди них оказалось противостояние Байыша Абдраимова из Кыргыстана и сыктывкарца Георга Киракосяна, которые вчера немного повздорили на взвешивании. В какой-то момент казалось, что фортуна отвернулась от хозяина ринга, но поддержка публики вернула сил Георгу Киракосяну и победа осталась за ним.

Два "плохиша" церемонии взвешивания: Байыш Абдраимов и Георг КиракосянФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Иногда тренеры спортсменов так переживали за своих подопечных, что не могли уседеть на месте. К таким относится и звезда MMA, ухтинец Андрей Селедцов, который в этот раз сам на ринг не вышел, а переживал за бойца Никиту Разводова.

Многие бои заканчивались удушающим приемомФото: Ольга СОЛОВЕЙ

01.12.2018. Боец Андрей Селедцов поддерживает своего подопечного на Parma fights в Сыктывкаре.

Главная программа начались с самого ожидаемого события вечера – боя двух представительниц прекрасного, но не слабого пола: участницы шоу «Пацанки» Валерии Матвеевой и начинающего спортсмена Валерии Гвардиной.

Для звезды реалити-шоу это был дебют в профессиональном спорте и никто не мог предугадать, чем он закончится. К разочарованию зрителей, бои продлился всего 15 секунд. Валерия Гвардина удушающим приемом выбила свою соперницу из строя и одержала вторую в своей жизни победу в MMA.

Валерия "пацанка" Матвеева не удивилась итогу схваткиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Я до сих пор не могу осознать, что случилось, - призналась Валерия сразу же после боя. – Я настраивалась на победу, но не думала о времени. У меня вообще должна была быть другая соперница, но в последний момент против меня поставили Леру.

01.12.2018. Валерия Гвардина выходит на ринг на Parma Fights.

Валерия Гвардина также добавила, что ее не пугала популярность участницы шоу «Пацанки». Наоборот, такое соперничество даже «сыграло ей на руку»

- Может теперь я тоже стану популярной, - считает боец MMA.

Сразу же после победы Валерию поздравила ее мама Лара.

- Я горжусь ей, она всегда побеждает. У нее дома гора медалей. Она занималась лыжами, биатлоном, - рассказала мама Валерии корреспонденту «КП-Коми», - Я не боялась, что моя дочь получит травмы. Я всегда ее во всем поддерживаю.

01.12.2018. Валерия Матвеева против Валерии Грардиной на Parma Fightsю.

Лара Гвардина вспомнила и первый бой дочки, который прошел месяц назад в Перми. По ее словам, тогда ей было жаль проигравшую девочку и стыдно перед ее мамой.

Дебютантка вечера Валерия Матвеева призналась, что она не удивилась такому исходу боя.

- Мои проигрыш был ожидаем, ведь Лера - профессионал. Самое главное – не победить, а поучаствовать. Для себя я поняла, что можно заниматься, но спорт этот крайне травмоопасен, - рассказала Валерия «Комсомолке». - Я думаю сейчас мне до нее (Валерии Гвардиной - прим.) очень далеко, но я буду стараться и дальше заниматься.

В последнем бою вечера на ринге сошлись Никита Новиков из Самары и сыктывкарец Роман Ярынкин.

01.12.2018. Максим Дюпин против Виталия Чеснокова на турнире MMA.

Роман Ярынкин вырвал победу у гостя из СамарыФото: Ольга СОЛОВЕЙ

История противостояния двух спортсменов длится уже четыре года. Но все события складывались так, что Никита и Роман не могли сразиться друг с другом: то графики не совпадают, то травмы подводили. Но этот вечер поставил все точки над «i». Измотав своего соперника, сыктывкарец применил удушающий прием и одним махом положил конец этой схватке.

Главный бой вечера остался за сыктывкарцемФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Каких сюрпризов нам ждать от юбилейного турнира, мы узнаем через год.

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