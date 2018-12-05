«Истомин - неизвестная для многих фигура»: общественники о новом имени аэропорта Сыктывкара

Аэропорт имени Петра Истомина — теперь название воздушной гавани Сыктывкара будет звучать именно так. Имена победителей конкурса объявлены вчера, 4 января, в эфире телеканала «Россия-1».

Победа досталась первому летчику в Коми - Петру Истомину. За это имя проголосовали 12504 россиянина (42%). На втором месте - Герой СССР Николай Оплеснин с 8866 голосами (29%). Первый глава Коми Юрий Спиридонов набрал 8312 голосов (28%).

«Комсомолка» поинтересовалась у известных краеведов и общественников Коми, что они думают по поводу переименования аэропорта. Мнения горожан на этот счет оказались противоречивыми:

Михаил Рогачев, учёный-историк, кандидат исторических наук, общественный деятель:

- Летчик Петр Истомин, безусловно, незаурядный человек. Он, действительно, первый в Коми летчик. Но я подозреваю, что пока конкурс не был объявлен, о нем мало кто знал. И можно ли считать это великим именем России? У меня на этот счет есть некоторые сомнения. Однако раз объявлено голосование и подведены итоги, значит надо их признать, надо уважать чужое мнение.

Игорь Бобраков, журналист, экскурсовод проекта «Пешком по Усть-Сысольску»:

- Мое мнение противоречиво. С одной стороны хорошо, что аэропорт назван именем земляка. С другой стороны, есть моменты, которые меня не устраивают.

Во-первых, Петр Истомин абсолютно неизвестная для большинства фигура. Мне приходилось бывать в именных аэропортах. Например, было приятно приземлиться в аэропорту итальянского города Римини, названного в честь любимого кинорежиссёра Федерико Феллини. Или, например, прилететь в аэропорт Малаги – города в Андалузии, который носит имя знаменитого художника Пикассо. Во-вторых, Петр Истомин воевал за власть, которая принесла много бед стране. Возможно, он был искренен и верил, что в России можно построить светлое будущее, но ничего кроме советского ада не получилось.

Была бы моя воля, я дал бы аэропорту в Сыктывкаре имя Питирима Сорокина, хотя им уже и назван университет. Когда прибудет в столицу Коми иностранец, он может подумать: «О! Значит этот город имеет какое-то отношение к Питириму Сорокину!?» Так же как и я, прибыв в Римини, задумался, какое отношение Феллини имеет к этому городу. А он оказывается там родился! А имя Истомина никому ничего не говорит. Оно оставит людей, которые прилетают в Сыктывкар, абсолютно равнодушными к нашему городу.

Игорь Сажин, общественник, правозащитник и краевед :

- Честно говоря, вся эта инициатива с переименованием довольно веселая. Невероятный ажиотаж и чудовищные битвы за голоса. Такое ощущение, что после этого у нас все эпохальное изменится и станет хорошо. Столько обсуждений! Я просто шокирован. Ну хорошо, пусть будет Петр Истомин. Пусть хоть узнают люди, кто был первым летчиком в Коми.

Напомним, что Общественная палата России выступила с инициативой дать крупным аэропортам страны имена выдающихся соотечественников. В проект «Великие имена России» вошел и аэропорт столицы Коми. Имена, навсегда вписанные в историю, продолжат жить в названиях аэропортов, олицетворяя победы и достижения страны.

*** Петр Истомин родился в 1891 году в Усть-Ухте. В июле 1917 года вступил в партию большевиков, а через год пошел учиться в Ропшинскую школу высшего пилотажа. 19 мая 1919 года его самолет попал под огонь белых, летчик приземлился в озеро. Самолет ушел под воду, Петр Истомин пытался доплыть до берега, но его подобрал белогвардейский катер. После пыток красного летчика расстреляли.