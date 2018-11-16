Нейминг сыктывкарского аэропорта: Петр Истомин обогнал Юрия Спиридонова и Николая Оплеснина

Акция про присвоению имен аэропортам уверенно набирает обороты. На сегодняшний день среди трех претендентов на бренд сыктывкарской "воздушной гавани" лидирует первый коми авиатор Петр Истомин.

Судя по данным сайта "Великие имена России", в поддержку Петра Истомина отдали свои голоса 1008 человек. На втором месте пока находится первый глава республики Юрий Спиридонов, за которого проголосовали 702 человека. На третьем месте - герой Великой Отечественной войны Николай Оплеснин, ему симпатизируют 627 человек.

Не исключено, что список претендентов будет расширен, добавится имя летчика и первого руководителя сыктывкарского аэропорта Николая Банбана. Имя первого авиатора лоббируют представители региональных авиакомпаний. Общественная палата Коми уже направила соответствующий запрос инициаторам нейминга аэропортов. Ответ пока не поступил.

Напомним, народное голосование продлится до 30 ноября. Отдать свой голос в поддержку выдающегося земляка можно на сайте "Великие имена России", в пабликах проекта в социальных сетях, а также по телефону "горячей линии" 8-800-707-93-17.

Нейминг аэропортов охватил 45 городов России.