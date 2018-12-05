Святыни земли Коми: духовное наследие региона

Коми край всегда привлекал гостей природой, национальной кухней и достопримечательностями. А храмы – высокие и небольшие, каменные и деревянные, новые и старинные, но всегда величественные и умиротворяющие – неотъемлемая часть исторического и духовного наследия региона.

В этом номере «КП-Авиа» мы решили обратиться к святым местам и создали альтернативную карту Коми.

Церковь Серафима Саровского и церковь святых жен мироносиц (Сосногорск)

Церковь Серафима Саровского и церковь святых жен мироносиц расположена в самом центре Сосногорска. Храм начали строить в 1995 году. Строили всем миром – помощь шла и от студентов и школьников, и от предприятий. Новый храм получился самобытным образчиком деревянного зодчества. В 2010 году к церкви достроили новую обитель верующих – церковь святых жен мироносиц. Деревянная крестильная церковь соединена с Серафимовским храмом крытым переходом.

Церковь во имя Нерукотворного Образа Спаса (Койгородский район)

Церковь во имя Нерукотворного Образа Спаса. Койгородский район.Фото: из открытых источников

Церковь во имя Нерукотворного Образа Спаса – архитектурный памятник, охраняемый государством. В 1903 году каменный трехпрестольный храм был освящен во имя Нерукотворного Образа Спаса. Отличает койгородскую церковь пятиглавость – характерная черта всех русских церквей, созданных в конце XIX – начала XX века. Храм возводили методом народной стройки: прихожане приносили яйцо, молоко, известь, добавляли глину и песок и получали крепкие кирпичи. Когда в 1933 году церковь решили разобрать, даже взрывы не смогли разрушить кладку.

Кылтовский Крестовоздвиженский монастырь (Княжпогостский район)

Кылтовский Крестовоздвиженский монастырь. Княжпогостский район. Фото: russights.ruФото: из открытых источников

Кылтовский Крестовоздвиженский монастырь – первая женская обитель в Коми, построенная в конце XIX века. В 1923 году здесь открыта Детская трудовая колония, а монахини выселены. Позже жилые помещения и сельхозугодья монастыря переданы «Устьвымлагу» для организации подсобного хозяйства. Позже постройки занимали совхоз «Железнодорожный», лесозаготовители леспромхоза. С 1971 года сооружения монастыря охраняются государством как памятники архитектуры. 16 июля 1995 года здесь вновь открыт женский монастырь.

Свято-Стефановский Кафедральный собор (Сыктывкар)

Столицу Коми украшает Свято-Стефановский Кафедральный собор. 9 мая 1996 года был заложен фундамент, закладной камень которого освятил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

В дни празднования 80-летия Республики Коми состоялось открытие Свято-Стефановского собора и его освящение. Белоснежный, облицованный у основания красным гранитом, с подсветкой в ночное время, величественный, с золоченными куполами, Свято-Стефановский собор предстал перед жителями и гостями столицы республики в октябре 2003 года.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Корткеросский район)

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Фото: panoramio.ruФото: из открытых источников

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы – каменная церковь с пятью куполами, ярусной колокольней и папертью, построена в начале XX века. Первоначально в деревне стояла часовня в честь Собора Пресвятой Богородицы, построенная в 1700 году и сгоревшая во время пожара 1875 года.

В 1878 году была построена деревянная одноэтажная церковь с колокольней, ее в 1938 году закрыли для богослужений. И только 15 мая 1996 года церковь была освещена в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Церковь архидиакона Стефана (Прилузский район)

Церковь архидиакона Стефана Прилузский район | фото И. ГукФото: из открытых источников

Церковь архидиакона Стефана – Ношульская достопримечательность на берегу Лузы, относящаяся к XIX веку. После революции церковь лишилась куполов и колокольни. Крепкое здание десятки лет использовали под склад. Через весь храм к алтарной части проложили рельсы, по которым передвигали тюки и мясные туши. В 90-е надобность в складе отпала.

5 сентября 2015 года здесь было проведено богослужение и освящение храма.

В 2017 году храм включили в перечень объектов культурного наследия, обладающих признаками объекта культурного наследия Коми.

Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь (Усть-Куломский район)

Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь. Фото: fotokto.ruФото: из открытых источников

Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь – православный комплекс со святыми источниками. Монастырь был основан

в конце ХIV века святителем Стефаном Пермским. Величественный ансамбль монастырских построек возведен в 1866-1917 годах на возвышенностях берега Вычегды в селе Ульяново в короткие сроки. Центральное место в нем занимал пятиглавый Троицкий собор (1869-1875 гг.), в котором хранились святыни – чудотворные иконы.

Самый крупный колокол в этом храме весит одну тонну 400 килограммов!