2018-12-06T16:18:14+03:00
Дом. Семья

В Коми пенсионер больше 40 лет в одиночку заливает каток во дворе

Хоккейную коробку, куда каждую зиму выходят на лед жители Печоры, Павел Третьяков построил еще в 1976 году
Ольга СОЛОВЕЙ
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Павел Третьяков с внуком Егором играют за местную команду "Колос"Павел Третьяков с внуком Егором играют за местную команду "Колос"
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59-летний житель Печоры Павел Третьяков вот уже 40 лет на добровольных началах заливает ледовый каток для местной ребятни. Юные хоккеисты города в восторге: вход на площадку абсолютно бесплатный, да и тренировки на свежем воздухе полезны для здоровья. Однако в следующем году каток под открытым небом может и не появиться.

42 года на добровольных началах

Первую хоккейную коробку печорец Павел Третьяков построил в 1976 году. Одиннадцать лет спустя он смог превратить ее в настоящий каток, где смогли тренироваться местные начинающие хоккеисты. С тех пор спортсмен-энтузиаст каждый год заливает площадку и сам же ее и чистит от снега. Для заливки Павел возит воду из местной реки. Освещение площадки он также оплачивает сам.

Печорский лед готов принимать гостей

Печорский лед готов принимать гостей

- Коробка старая уже, требует ремонта, а пиломатериалы дорогие. Помощи нет ни от кого, а одному тяжело этим делом заниматься, - признался Павел «КП-Коми». - Этот год последний, больше заливать, наверное, не буду. Я стал старым. Всему когда-то приходит конец. Вот и каток этот отжил свое, да и мне пора на покой.

Помощи ждать бесполезно

Хоккеист признается, что устал ждать помощи от местных властей. О том, что коробку и фонарные столбы давно нужно отремонтировать, Павел рассказывал и министру спорта Коми, который приезжал в Печору в прошлом году. Однако результата за этим не последовало.

- Да, я ни от кого помощи не жду. Хорошо хоть внуки подросли, помогают, – отмечает печорец. – Правда, сейчас снег валит каждый день. Ребята не успевают чистить.

Павел даже нарисовал "карту", как добраться до коробки

Павел даже нарисовал "карту", как добраться до коробки

В соцсетях Павел Третьяков пригласил всех горожан поиграть в хоккей на его катке. Местные жители нарадоваться не могут на энтузиаста и уже корректируют свои выходные, чтобы заглянуть на каток к «дяде Паше».

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