Стараниями неизвестного граффитчика подъезд в Усинске наполнился атмосферой любви

В Усинке местный художник-граффитчик расписал подъезд сердечками. Очевидно, что творческий порыв автора связан с любовными переживаниями. Граффити очень похоже на визуальное признание в любви, и, судя по числу разрисованных стен, живописцу очень трудно сдерживать эмоции, его чувства льются через край.

У автора чувства льются через край. Фото: группа "Подслушано Усинск" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Однако творчество граффитчика вызвало неоднозначную реакцию у горожан. Так, в паблике "Подслушано Усинск" в cоцсети "Вконтакте" фотографии разрисованного подъезда сопровождает гневный пост с угрозами и оскорблениями. Но за художника вступились комментаторы.

- А что такого страшного? Это сердечки, а не мат на стенах, - встала на защиту автора рисунков Ольга Сергеева.

- Да нормально, че вы. Красиво все сделано, - вторит ей Алексей Якубовский.

Виола Белая восхищается талантом художника:

- Четвертый снимок вообще шедевр! Не переживайте, автор, это проблема управляющей компании, а не ваша.

Лилия Стрекаловская констатирует: "Весело, и ремонт не нужен!"

Творчество влюбленного художника вызвало неоднозначную реакцию среди горожан. Фото: "Подслушано Усинск" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Даже дверь на лифте теперь вся в сердечках. Фото: группа "Подслушано Усинск" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

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