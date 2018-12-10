Мама мальчика, которого в Коми сбила повозка: "У сына есть ангел-хранитель"

6 декабря в селе Няшабож Ижемского района гужевая повозка сбила Андрюшу Канева и протащила за собой 1,5 километра. После инцидента малышу срочно потребовалась госпитализация и помощь высококвалифицированного персонала, которого в селе не оказалось. Фельдшер местного медпункта вызвала вертолет санавиации. Однако в ситуации, когда счет идет на минуты, необходимая техника не прилетела.

30 км на снегоходах

Село Няшабож находится на левом берегу реки Печора, где нет круглогодичной дороги. В нем проживает всего 600 человек. Все друг друга знают, поэтому новость о происшествии быстро разнеслась по округе. Как рассказала «КП-Коми» мама пострадавшего мальчика Светлана Рочева, она всегда без опасений отпускала малыша на улицу.

- Андрей часто ходит через дорогу к своему крестному Николаю. Ничего плохого раньше с ним не случалось, а в этот раз его сбил пьяный мужчина. Наверное, у нашего сына есть ангел-хранитель, и он выжил, - считает мать Андрея Светлана.

Крестный Николай Канев первым увидел, что произошло с малышом. Он кричал вслед извозчику, чтобы тот остановился, но подвыпивший мужчина не слышал отчаянных воплей. Николай бросился к снегоходу и поехал вслед за телегой, чтобы спасти крестника.

Когда Николай достал из-под колес Андрея, мальчик был весь синий и практически не подавал признаков жизни. Его тут же отвезли в фельдшерский пункт. Но местные медики не знали, как помочь мальчику. Было ясно было: его нужно срочно доставить в городскую больницу. Вот тут-то и начались проблемы. Вертолет вызвали около 14 часов, но и спустя два часа он не прилетел.

В селе Няшабож живут чуть меньше 600 человек

Когда на улице уже темнело, в Няшабож пришло сообщение, что из-за нелетной погоды санавиация прилететь не сможет. В этот момент мама малыша решила пойти на отчаянный шаг – везти сына на снегоходе за 30 км в Щельяюр, где их будет ждать реанимобиль. Для мальчика соорудили шину, укутали, на санях из матраса сделали амортизацию. Дорога до Щельяюра не простая – ехать приходилось со скоростью 10-20 км/ч по снежным кочкам и ухабам.

- Мы прицепили к бурану сани, в которые сели вместе с сыном. Я держала его всю дорогу, даже руки онемели. Нас сопровождал еще один буран, на котором ехал фельдшер, - вспоминает произошедшее мама Андрея.

Путь на снегоходах занял два часа. Все это время Светлана обнимала сына и молилась, чтобы с ним все было хорошо. Они благополучно добрались до Щельяюра, затем еще час ехали на машине до Ижмы, а откуда вертолет к 12 часам дня доставил их в Сыктывкар.

«Мы не умеем строить вертолеты»

После случившегося жители села Няшабож коллективно обратились к министру здравоохранения Коми Дмитрию Березину. Они не понимают, почему в подобной ситуации вертолет не прилетел за ребенком.

- Наши мужики умеют строить дома, дороги, но вертолеты конструировать пока не научились. Так и будем жить? Объясните нам и нашим землякам, почему такое происходит и не в первый раз? – возмутились жители села.

Мамы Андрея подтверждает, что санавиация уже не в первый раз отказывается лететь на вызов к больному в удаленный Няшабож и постоянно находит отговорки.

- Недавно в селе у девочки воспалился аппендицит, так вертолет прилетел на следующий день! Хоть умирай. Мы тут все брошенные люди, сами себя спасаем. Почему санавиация не прилетает сразу? - выражает всеобщее недоумение женщина. - Я точно знаю, что 6 декабря погода была отличная. Вертолеты могли бы летать.

В ответ на возмущение жителей министр Дмитрий Березин заверил, что проблема была именно в погодных условиях и медики сделали все возможное для здоровья Андрея. Пилот «Комиавиатранс», попросивший не называть своего имени, также подтвердил, что вылет 6 декабря был опасен:

- Пилоты авиации наблюдают за погодой не как обычные люди. Мы оцениваем множество факторов: видимость, обледенение, скорость и направление ветра, облака. Причем видимость есть вертикальная и горизонтальная. Кроме того, существуют минимумы этих значений, которые нельзя нарушать. Например, для выполнения санзадания и аварийно-спасательных работ на высоте 100 метров я должен видеть вперед на 1000 метров.

Сейчас 2-летний Андрюша Канев находится в Республиканской детской клинической больнице. У него черепно-мозговая травма. Пока неизвестно, сколько еще мальчик там пробудет. Мама Андрея всегда находится рядом с ним, а в отношении нетрезвого извозчика следственный комитет РК проводит проверку.

Комментарий министра

- Летную погоду объявили только утром 7 декабря, и в 7.15 вертолет вылетел из Ухты. В 12 часов ребенок был уже в ДРБ Сыктывкара. Вечером предыдущего дня реаниматолог Ижемской районной больницы выехал в Щельяюр, где осмотрел ребенка и в 18 часов он уже доставил его в Ижму. С ними постоянно на связи были консультанты из Центра медицины катастроф и Детской республиканской больницы. Ребенок самостоятельно дышал, угрозы жизни не было, поэтому было решено до утра, пока нелетная погода, оставить его в больнице Ижмы, - заверил министр.

Комментарий синоптика

- 6 декабря в селе Щельяюр стояла хорошая погода — ветра и пурги не было, туманы не наблюдались, - говорят специалисты Коми ЦГМС . - Было предупреждение о гололеде, но это не является аргументом для объявления штормового предупреждения и отмены авиаперелетов. На 7 декабря Коми ЦГМС давало предупреждение об усилении ветра, но порывы воздушных масс достигали невысокой скорости - 11 м/сек.

Только цифры

В 2017 году из труднодоступных районов Коми вертолетом МИ-8 экстренно эвакуировали 509 человек и выполнили 356 вылетов. Увеличилось число эвакуированных с острым инфарктом миокарда: в 2016 году - 16 человек, в 2017 году – 105, а также с острым нарушением кровообращения: в 2016 году эвакуировано 36 человек, в 2017 году – 96.

А еще был случай

22 октября у поселка Ярега произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе грудной ребенок. 23 октября 4-месячную малышку отправили самолетом санавиации в Сыктывкар. Сейчас здоровью ребенка ничто не угрожает.

8 июля на 528 км автодороги Чебоксары-Сыктывкар в Прилузском районе Коми водитель легковушки наехал на лося. Мужчина получил серьезные травмы. Его силами санавиации доставили в реанимацию Коми республиканской клинической больницы.

В поселке Усогорск 13 апреля мужчина избил местного жителя. Истекающего кровью мужчину нашли утром на снегу. Пострадавшего со множественными травмами госпитализировали в районную больницу, а затем бортом санавиации направили в КРБ.