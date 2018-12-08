Ребенок, которого сбил пьяный извозчик в Коми, едва не остался без помощи врачей

В селе Няшабож Ижемского района, двухлетний мальчик, которого сбил пьяный извозчик, едва не остался без медицинской помощи. Об этом говорится в обращении местных жителей к Министерству здравоохранения Коми.

Как сообщалось ранее, 6 декабря в поселке Няшабож Ижемского района двухлетний мальчик попал под повозку, которая затем 1,5 километра тащила его за собой. По факту инцидента Следственный комитет проводит процессуальную проверку. Местный житель, управлявший гужевой повозкой, был в состоянии алкогольного опьянения.

По словам местных жителей, когда ребенка достали из-под саней, он был весь синий и не подавал признаков жизни. Мальчика очень быстро отвезли его в местный медпункт. Ребенок жив, у него не двигались ноги, одна рука, очень сильно пострадала голова. Мальчика нужно было доставить в районную или городскую больницу.

- Мы живем на берегу реки Печоры, дороги круглогодичной у нас нет. Как доставить ребенка на «большую землю»? Для этого у нас есть санавиация, фельдшер сделала запрос и вызвала вертолет. Ответили, что вертолет вылетел, - говорится в обращении к Минздраву.

Однако спустя два часа пришел ответ, что из-за нелетной погоды вертолета не будет. Местные жители решили доставить ребенка на снегоходе в Щельяюр, находящийся в 30 километрах от села Няшабож.

- Дорогу сделали сами местные жители, мужики: для поездки за продуктами да за бензином. Дорога проходит по лугам: ямы да ухабы. Едешь на «Буране» 10-20 км/ч. Как по не ней повезешь ребенка, который при смерти и которого нельзя шевелить? Как? - говорится в обращении.

Люди взяли быстрый снегоход, соорудили шину для ребенка, укутали его, сделали амортизацию на санях из матраса. На дорогу понадобилось почти два часа. Водитель ехал медленно, чтобы не трясти ребенка, так как это было опасно. По словам жителей села, мальчик находится в Сыктывкаре в тяжелом состоянии.

- Ребята, наши мужики умеют строить дома, дороги, но, черт подери, вертолеты конструировать мы пока не научились. Так и будем жить? Объясните нам и нашим землякам, почему такое происходит и не в первый раз? - говорится в обращении к Минздраву.