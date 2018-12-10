2018-12-11T13:05:47+03:00
Общество

Новогодняя ночь в Сыктывкаре 2018-2019: где и как лучше провести

Мы подскажем лучшие места для встречи праздника
Дарья ЮДИНА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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На носу Новый год и пора уже начинать думать, где и как вы будете его отмечать. Чтобы облегчить вам составление праздничных планов, «Комсомолка» составили афишу на финальную ночь этого года — 31 декабря.

Новогоднее представление на Стефановской площади

В ночь с 31 декабря на 1 января на главной площади Сыктывкара устроят новогоднее представление: праздничная программа начнется в 00 часов 30 минут. Там же будет работать праздничная ярмарка, где можно будет купить сувениры и игрушки. Холодно точно не будет: дети смогут поиграть в ледовом городке и покататься на коньках, а взрослые — съесть вкусную выпечку с чаем. Салют прогремит первого января в 1 час 30 минут. Эжвинцы смогут повеселиться и понаблюдать за фейерверком в парке на улице Славы.

Шоу фокусов и живой звук

Кафе «Рублион» приготовило для своих гостей в новогоднюю ночь отличную программу. За конкурсы и интерактивы будет отвечать ведущий Роман Шурыгин, за танцевальную составляющую — «Studio» Оксаны Трубецкой. Конечно, новогодняя ночь не может состояться без волшебников и чудес: развлекать гостей также будут Дед Мороз со Снегурочкой и фокусник со своим шоу. Кроме того, организаторы обещают живую музыку: кто будет выступать, пока держат в секрете. Цена — 3500 рублей с человека. Все справки по телефону: 8 (922) 271-40-21, адрес: улица Куратова, 73/6.

В стиле «Великого Гэтсби»

Роскошь, блеск, безудержное веселье, зажигательные танцы — все это ждет вас на ярком и фееричном шоу в стиле американских вечеринок 1920-х годов в Финно-угорском этнопарке. В меню вечера: выступление музыкальной группы, вкусный ужин, беспроигрышная лотерея, праздничная программа. Для детей — аниматор, подарок и игровая комната. Цена билета: взрослый – четыре тысячи рублей, детский (с 5 до 13 лет) – две тысячи рублей. Справки по телефону: 8(8212) 390-200, адрес: село Ыб, местечко Сёрд, 19/1.

Новогодний поезд с Дедом Морозом

Ресторан «Maybeer» в праздничную ночь посадит своих гостей на экспресс с Дедом Морозом: темой вечера станет «новогодний поезд». В программе: аппетитная еда, отрыв на танцполе, веселая шоу-программа и конкурсы от ведущего. Гости вечера также смогут насладиться живой музыкой. Цена 2500 рублей. Забронировать столик можно по телефону: 8(8212)298-728. Адрес: Октябрьский проспект, 123/6.

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