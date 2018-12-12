В Печоре пройдет первый народный митинг против повышения тарифов на вывоз мусора

В Печоре в воскресенье, 16 декабря, пройдет согласованный местной администрацией митинг против повышения тарифов на вывоз бытового мусора. Мероприятие полностью народная инициатива. Организаторы подчеркивают, что акция протеста будет сугубо «беспартийной».

Несмотря на 30-градусные морозы, которые прогнозируют в это воскресенье в Печоре, люди активно готовятся к народному сходу.

- Мероприятие проводится на голом энтузиазме. Громкоговорителей нет, денег на плакаты тоже нет. Есть только флаг России и СССР. Это будет первый беспартийный митинг, на котором озвучим волю народа, - отметил организатор акции протеста Ренат Понкратов.

Надо отметить, что горожане не остались в стороне. Многие помогали материально. Но организатор подчеркивает: «Деньги ничего не решают. Главное, личное присутствие». Акцию согласовали на 200 человек. Она пройдет 16 декабря с 13:00 до 15:00 на площади Победы.

Напомним, Коми стала одним из первых регионов, где в рамках общероссийской реформы изменилась схема обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Новые тарифы в конце октября шокировали жителей республики. На тот момент цены за вывоз отходов – 165 рублей для граждан, проживающих в домах с центральным отоплением, и 72,5 рубля для селян, чьи дома отапливаются печкой. В конце ноября тариф снизили до 115,5 рубля в месяц (для жителей домов с отоплением любого вида) и 50,37 рубля в месяц для жителей домов с печным отоплением. Но ситуацию показательное изменение цены не изменило: жители Коми по-прежнему пишут жалобы в прокуратуру и отказываются оплачивать навязанные расходы «Ухтажилфонду».

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В Сыктывкаре 2 декабря прошла всенародная акция протеста под названием «Москва, храни свой мусор у себя». Митинги вместе со столицей Коми были согласованы в более чем 15 населенных пунктах Северо-Запада (подробности).