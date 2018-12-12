2018-12-12T20:17:04+03:00
Дом. Семья

В Усть-Усе установили елку, на которую скидывались всем селом

Зеленую красавицу привезли из Томска
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: Юрий КузивановФото: Юрий Кузиванов
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Сегодня на главной площади села Усть-Уса местные жители установили новогоднюю елку. Напомним, в начале ноября завхозу детского сада Юрию Кузиванову пришла идея приобрести искусственную елку на радость усть-усинцам. Он устал каждый год видеть на главной площади села живое, но изрядно потрепанное зеленое дерево. Объявив в Интернете сбор средств на покупку искусственной елки, Юрию удалось за пять дней собрать необходимую сумму и даже больше.

В итоге 140 тысяч пошли на заказ новогодней елки из Томска, покупку иллюминации и салюта.

- Елку установили буквально 30 минут назад! Теперь нужно будет только украсить ее, - рассказал "КП-Коми" инициатор проекта.

Фото: Юрий Кузиванов Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Фото: Юрий КузивановФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Кстати, за день до торжественного события на главной площади Усть-Усы появилась еще и деревянная горка, средства на которую также выделили благотворители.

Фото: Юрий Кузиванов

Фото: Юрий Кузиванов

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Юрий Кузиванов работает в Усть-Усе завхозом в детском саду. В небольшом селе, где проживает около 1200 человек, он возглавляет инициативную группу местных жителей. В этом году Юрий решил в преддверии Нового года подарить своим односельчанам праздник. (подробнее...)

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