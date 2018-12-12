В Усть-Усе установили елку, на которую скидывались всем селом

Сегодня на главной площади села Усть-Уса местные жители установили новогоднюю елку. Напомним, в начале ноября завхозу детского сада Юрию Кузиванову пришла идея приобрести искусственную елку на радость усть-усинцам. Он устал каждый год видеть на главной площади села живое, но изрядно потрепанное зеленое дерево. Объявив в Интернете сбор средств на покупку искусственной елки, Юрию удалось за пять дней собрать необходимую сумму и даже больше.

В итоге 140 тысяч пошли на заказ новогодней елки из Томска, покупку иллюминации и салюта.

- Елку установили буквально 30 минут назад! Теперь нужно будет только украсить ее, - рассказал "КП-Коми" инициатор проекта.

Фото: Юрий КузивановФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Кстати, за день до торжественного события на главной площади Усть-Усы появилась еще и деревянная горка, средства на которую также выделили благотворители.

Фото: Юрий Кузиванов

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